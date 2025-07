Hace 25 años de la primera llegada de Florentino Pérez a la presidencia del Real Madrid. El 17 de julio del año 2000 comenzó el mandato del 14º presidente blanco. Pérez venció por un margen de más de 3.000 votos a Lorenzo Sanz, que había sido presidente en la época en la que se rompió una sequía de 32 años sin ganar la Copa de Europa; y lo hizo por partida doble (1998 y 2000).

Nadie apostaba en ese momento por un Florentino Pérez que lo había intentado en 1995 y había sido derrotado por Ramón Mendoza. Entonces Pérez se quedó a 690 votos de ganar las elecciones y sin ganas de volverlo a intentar. Pero el 18 de junio anunció su candidatura y lo hizo con un programa audaz y que entonces fue visto como una quimera o como locura por la gran mayoría: modernización del club y fichajes de grandes estrellas.

De hecho, la pieza clave de la campaña de Florentino Pérez fue una promesa electoral que dejó a todo el mundo alucinando: fichar a Luis Figo, entonces estrella del FC Barcelona. Esto era una gran apuesta en la que el propio agente del jugador confirmaba que había conversaciones. Si Florentino conseguía llevarse al crack portugués sería un golpe maestro, si no su credibilidad quedaría totalmente denostada…

Pues menos de 20 días después, el 24 de julio de 2000, Luis Figo era presentado por el Real Madrid. Fue el primer bombazo de Florentino. No se vivía un pulso igual de polémico entre los dos grandes desde el Caso Di Stéfano. Pero no son los únicos "traicioneros" del barcelonismo ya que también hay nombres como Samitier, Schuster o Laudrup que forman parte de una lista de jugadores que cambiaron el Barcelona por el Madrid.

Pero en su momento el fichaje de Figo fue pionero desde el punto de vista legal, presiones, chantajes y una operación que se fue a los 11.900 millones de pesetas, récord mundial. Un fichaje del todo inesperado que dejó al Barça malherido, sembró la famosa noche del cochinillo y sigue siendo fascinante más de dos décadas después.… Ese movimiento cambió para siempre la dinámica del fútbol español y sentó las bases de la era galáctica en el Real Madrid. Recordemos que fue una época en la que el conjunto blanco logró reunir a las mejores estrellas del momento: Zidane, Ronaldo Nazario, Beckham y Figo como grandes protagonistas.

Las elecciones blancas y un intermediario inesperado: Futre

Lo que un aficionado externo puede ver como un simple fichaje o un ‘robo’ de uno de los mejores jugadores de un club por otro, a ojos de los barcelonistas fue una de las mayores traiciones que se recuerda. El motivo, entre otros, es que nadie se lo esperaba. El Real Madrid y el Barcelona estaban inmersos, ese verano del 2000, en sendos procesos electorales.

En el caso del Madrid, se hallaban en una espiral de felicidad tras conseguir dos Champions en tres años, en ese momento Lorenzo Sanz decidió asegurar su permanencia en la presidencia blanca convocando elecciones antes de tiempo. Le quedaba aún un año de mandato, pero precipitó los acontecimientos. "Se convocaron sobre la marcha, sin reparar en nada. Pensamos que íbamos a ganar sin despeinarnos", admitió tiempo después Juan Onieva, uno de sus vicepresidentes. En ese momento, Florentino Pérez tan solo era un empresario de la construcción que ya se había presentado y había perdido las elecciones en 1995. Por su parte, Lorenzo Sanz estaba en lo más alto de su popularidad, nada podía salir mal. Pero Florentino tenía otros planes… Y en esos planes se involucraba una leyenda del Atlético de Madrid.

Ese hombre era Paulo Futre. El motivo era la buena relación del portugués con José Veiga, el representante de Luis Figo. Pero, ¿qué puede atraer más a un socio que los títulos? "Tener a los mejores futbolistas del mundo", insistió Florentino. Para conseguirlo convocó a Futre que, cuando llegó a las oficinas de ACS, Futre ni le conocía. "Me dijo quiero a Figo, pensé que estaba loco" reconoció el exfutbolista años más tarde...

El 1 de julio se perfiló todo. ¿Cómo ocurrió este fichaje? Con mucho dinero de por medio, se le ofreció a Figo un aumento salarial extraordinario, pasaría a casi triplicar su salario hasta los 1.000 millones limpios (6M€) por campaña. La contraprestación era que si el portugués se echaba atrás, la penalización que tenía que pagar al Madrid era de 5.000 millones de pesetas (30 millones de euros). A eso se comprometió después de que la SER desvelase el 6 de julio el bombazo. Un órdago electoral en toda regla: "Si yo soy presidente del Madrid, jugará en el Madrid. Y fíjense si tengo seguridad en lo que digo, que si salgo elegido y Figo no juega en el Madrid me comprometo a pagar a todos los socios la cuota de la próxima temporada". Esa cuota se pagaría con la penalización que tendría que pagar Figo en caso de finalmente no fichar por el conjunto madridista.

El Barcelona busca vengarse del caso Figo

Ahora, 25 años después del fichaje que marcó toda una época en el mundo del fútbol y la relación entre ambos clubes, puede darse una situación igual… Pero al revés. El motivo es que el FC Barcelona quiere a Rodrygo Goes. Nadie es ajeno a que el delantero brasileño no atraviesa su mejor momento en Real Madrid, por lo que una salida a otro gigante de Europa podría ser fundamental para relanzar su carrera. Sin embargo, el interés llegó de parte de la institución azulgrana…

Según el medio UOL Esporte, el conjunto catalán contactó con intermediarios para que le informen el interés al futbolista. Es cierto que hasta el momento no se ha enviado ninguna oferta formal por el brasileño ya que desde el Camp Nou esperan que llegue el visto bueno del jugador para iniciar las conversaciones con el Real Madrid. Recodemos que ahora mismo, el conjunto blanco esperaría poder recibir por Rodrygo unos 100 millones de euros para poder hacer caja y salir al mercado en busca de un fichaje de características similares. Algo que desde el Barça no están dispuestos a permitir ya que es un gran desembolso, por lo que, si quieren al brasileño deberán llegar a un acuerdo con el Madrid por un precio más bajo.

¿Qué ha pasado con Rodrygo Goes? Recordemos que era titular habitualmente y de los más destacados bajo las órdenes de Carlo Ancelotti, pero en los últimos encuentros de la temporada no fue parte del equipo. Y, con la llegada de Xabi Alonso la tendencia fue igual. De hecho, durante el Mundial de Clubes disputó un total de 90 minutos repartidos en tres partidos distintos, siendo que Real Madrid jugó seis encuentros en el torneo.

Figo, un cuarto de siglo después...

Ahora, 25 años después, el luso ha dejado una serie de perlas con motivo de su fichaje y de su pasado tanto de blanco como de azulgrana. Figo, nuevo embajador de Betfair en España, mira con perspectiva aquel movimiento que lo convirtió en un mito que trascendía mucho más allá de sus méritos en el terreno de juego.

"No me veo raro con la camiseta del Barça", comienza a explicar Figo en conversación con Betfair a propósito de lo que supuso aquel fichaje, todo un terremoto cuyos temblores todavía se dejan sentir a uno y otro lado del Puente Aéreo. Desde entonces, todos los Clásicos que se jugaron hasta su salida del Real Madrid en 2005 tuvieron al luso como uno de sus máximos protagonistas, especialmente en los primeros que se disputaron en Barcelona. El recibimiento hostil por parte del Camp Nou forma parte ya del imaginario colectivo de estos duelos, con escenas de lanzamientos de objetos que han quedado para la posteridad. Especialmente intenso en ese apartado fue el Barça-Madrid de 2001 en el que al luso le lanzaron de todo, desde una cabeza de cochinillo hasta botellas de cristal pasando botellas de plástico e incluso teléfonos móviles.

"No tuve miedo por mi integridad física. Pero siempre tuve la preocupación de que pasara algo extradeportivo. Al final de cuentas yo sólo tenía que jugar al fútbol y eso no me da miedo. Pero en condiciones así, siempre puede pasar algo imprevisto. Fue una situación infrecuente. No es que me tuviera que llenar de valor. Iba a jugar al fútbol con la mentalidad de hacer mi trabajo lo mejor posible. Luego las circunstancias dictaron que fuera así. Infelizmente no fue la mejor imagen para ver en un recinto deportivo", rememora.

Fueron aquellos años previos a su fichaje por el Real Madrid unas temporadas en las que la afición azulgrana se sintió muy identificada por un Figo que devolvió todo ese cariño en las celebraciones de títulos culés. Una de ellas se hizo famosa cuando entonó, desde el balcón de la Generalitat, un cántico polémico: "¡Blancos, llorones, felicitad a los campeones!". "Aquel cántico fue una broma al final. Ese año ganamos LaLiga y durante la temporada, siempre había muchas quejas del Real Madrid sobre que éramos un equipo de favorecidos. Una anécdota… pasó para la historia. La gente la ve de una forma que es para sacar tajada, para bien o para mal. Pero no es más que una anécdota", le resta hierro Figo.