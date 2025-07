Laporta sufre: Ter Stegen se opera y estropea las maniobras económicas del Barcelona

Después de lo de Nico Williams llega otro problema deportivo y económico para el Barcelona. Ter Stegen anuncia que se opera y estará 3 meses de baja. Eso sí, no será una ausencia de larga duración y por tanto no se libera espacio para el Fair Play financiero.

En el comunicado, el portero alemán defiende su postura:

"Llevo con gran orgullo los colores y la camiseta del FC Barcelona, ya sea en el campo o fuera del terreno de juego, tanto en los momentos de éxito como en los difíciles. Hoy es un día difícil para mí a nivel personal. Físicamente y anímicamente me siento en muy buena forma, aunque lamentablemente no estoy libre de dolor"

Un Ter Stegen que aclara que todo ha sido supervisado por el cuerpo médico del club: "Tras conversaciones intensivas con el equipo médico del FC Barcelona y expertos externos, la vía más rápida y segura para recuperarme por completo es una intervención quirúrgica en la espalda".

El problema para Joan Laporta es que al no ser una operación que deje al jugador muchos meses en dique seco, no van a poder liberar espacio para el Fair Play financiero.

Mientras el Barcelona sufre en la parcela económica, Ter Stegen solo se centra en su recuperación sin salir del equipo culé en este mercado veraniego: "A nivel emocional, me duele mucho no poder apoyar al equipo durante este tiempo, pero por suerte la rehabilitación es llevadera y el camino de regreso está marcado. Os mantendré al tanto de mi recuperación y quiero, de corazón, agradeceros a todos, queridos culés, que estés siempre a mi lado. No os preocupéis, volveré"