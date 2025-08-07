La 69º edición de la gala del Balón de Oro ya tiene fecha y nominados. Será el próximo 22 de septiembre en el Teatro du Chatelet de París y este año tiene más categorías que ediciones anteriores. En total, 10 premios a los mejores jugadores, entrenadores y clubs de la temporada 2024/25, tanto en categoría femenina como masculina. Los sucesores de Rodri Hernández y Aitana Bonmatí están cerca de conocerse.

Como habitualmente, poco más de un mes antes de la gala, la organización del Balón de Oro anuncia los nominados a cada uno de los premios. Este 2025 son 30 al mejor futbolista y entre cinco y diez para el resto de categorías: equipo, entrenador/a, portero/a y jugador/a sub'21.

Hay que recordar que, desde el año 2024, la UEFA se ha asociado con Groupe Amaury, propietario de France Football y L’Équipe, para coorganizar este emblemático evento. Otorgado por primera vez por France Football en 1956, el Balón de Oro sigue siendo el galardón individual más prestigioso del fútbol. Como se ha comentado, este año el programa de premios se ha ampliado para incluir tres nuevas categorías dedicadas a reconocer los logros de las jugadoras del fútbol femenino.

Y, ¿cómo se eligen los nombres de la lista y el ganador del Balón de Oro? Hay un jurado compuesto por 100 periodistas para la categoría masculina y 50 para la femenina. Estos periodistas representan a los países mejor posicionados en el ranking FIFA. El sistema de votación exige que cada jurado seleccione un top 10, asignando una puntuación de acuerdo con la posición de cada futbolista seleccionado. El jugador o jugadora que suma la mayor cantidad de puntos recibe el Balón de Oro.

¿Quiénes serán los ganadores este año? Este 2025, teniendo en cuenta que lo que se vota es el año anterior, el FC Barcelona ha logrado tener cuatro nominados al Balón de Oro: Lamine Yamal, Pedri, Lewandowski y Raphinha. En todas las encuestas el joven Yamal es, junto a Ousmane Dembelé el favorito para llevarse el balón.

Por su parte, el vigente campeón de la Champions League, el Paris Saint-Germain, cuenta con hasta nueve jugadores nominados al Balón de Oro: Ousmane Dembélé, Gianluigi Donnarumma, Désiré Doué, Achraf Hakimi, Kvicha Kvaratskhelia, Nuno Mendes, Joao Neves, Fabián Ruiz y Vitinha.

En cuanto al Real Madrid, tiene tres representantes en la lista: Jude Belligham, Vinicius Junior y Kylian Mbappé.

Lista completa de los 30 nominados al Balón de Oro 2025

Jude Bellingham (R. Madrid/Inglaterra)

Ousmane Dembélé (PSG/Francia)

Gianluigi Donnarumma (PSG/Italia)

Désiré Doué (PSG/Francia)

Denzel Dumfries (Inter/Países Bajos)

Serhou Guirassy (Dortmund/Guinea)

Viktor Gyökeres (Sporting P.-Arsenal/Suecia)

Erling Haaland (Manchester City/Noruega)

Achraf Hakimi (PSG/Marruecos)

Harry Kane (Bayern Múnich/Inglaterra)

Kvicha Kvaratskhelia (PSG/Georgia)

Robert Lewandowski (Barcelona/Polonia)

Alexis Mac Allister (Liverpool/Argentina)

Lautaro Martínez (Inter/Argentina)

Scott McTominay (Nápoles/Escocia)

Kylian Mbappé (R. Madrid/Francia)

Nuno Mendes (PSG/Portugal)

Joao Neves (PSG/Portugal)

Pedri (Barcelona/España)

Cole Palmer (Chelsea/Inglaterra)

Michael Olise (Bayern Múnich/Francia)

Raphinha (Barcelona/Brasil)

Declan Rice (Arsenal/Inglaterra)

Fabián Ruiz (PSG/España)

Virgil Van Dijk (Liverpool/Países Bajos)

Vinicius Jr. (R. Madrid/Brasil)

Mohamed Salah (Liverpool/Egipto)

Florian Wirtz (Bayer Leverkusen-Liverpool/Alemania)

Vitinha (PSG/Portugal)