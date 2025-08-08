Chema Alonso, el fichaje frustrado de la Federación: se va al enemigo de Tebas y LaLiga

El pasado 21 de julio, el Comité Técnico de Árbitros presentó a su nuevo equipo de trabajo y Chema Alonso asumía el rol para la estrategia tecnológica, pero el fichaje estrella de la Federación, apenas ha estado un mes en el cargo.

Tal y como adelantó Cadena COPE, el asesor de Innovación Tecnológica e Inteligencia Artificial del Comité Técnico de Árbitros abandonó el puesto por motivos personales. La razón es que Chema Alonso trabajará en otra empresa en la que no puede compatibilizar ambos puestos. Por ello, se abre una nueva vacante en el comité presidido por Fran Soto.

El madrileño formó parte del Consejo Asesor de Ciberseguridad en Telefónica y, después de 13 años en la empresa de telecomunicaciones, iba a emprender un nuevo desafío dentro de la Federación, pero un giro inesperado le ha llevado a decir adiós al proyecto y embarcarse en otra aventura dentro de la empresa Cloudflare.

Firma con el enemigo de LaLiga

"Hoy es el primer día en la nueva escuela, con nuevas responsabilidades como Vicepresidente, Jefe de Desarrollo Internacional. Estoy emocionado, asustado y ansioso por trabajar duro en "Cloudflaring" el mundo. Después de muchos años haciendo tecnología, unirse a una empresa innovadora y de rápido crecimiento que crea la tecnología del futuro para Internet es un sueño hecho realidad. Happy++ Cloudflare, escribió en LinkendIn el 5 de agosto.



Desde Laliga se acusa a esta empresa estadounidense de ser responsable de proteger al 50% de webs que emiten fútbol de forma pirata. En el acto Sports Summit Madrid, celebrado el pasado mes de junio en Ifema Madrid, Javier Tebas afirmó que "dedico más del 50% por ciento a la lucha contra la piratería". Además, reconoció que tienen la "dura pelea con grandes empresas que no colaboran sino que colaboran con el delito" como Cloudflare.

Incluso, el presidente de LaLiga aseguró que "no es verdad que haya un bloque masivo" a direcciones IP’s de Cloudfare, motivo por el que la empresa estadounidense ha elevado un recurso al Tribunal Constitucional y a la Comisión Europea para frenarlos. "Se han ido usuarios de Cloudfare porque no sabían que compartían IP's ilegales", aclaró Tebas.