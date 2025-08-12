El Villarreal promete pagar el viaje a Miami para ver el partido de Liga contra el Barça

Día histórico este lunes 11 de agosto de 2025 en el fútbol español, después de que la Junta Directiva de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) diera luz verde a la disputa del partido de LaLiga Villarreal-FC Barcelona en la ciudad de Miami, en lo que será el primer encuentro del campeonato nacional fuera de nuestras fronteras tras casi 100 años de historia.

De momento la RFEF ha elevado la petición de los clubes a la UEFA para el inicio de los trámites y la ulterior autorización de la FIFA, aunque no habrá traba alguna y, por tanto, el Villarreal-Barça se convertirá en el primer partido liguero fuera de España.

Un día después del OK de la Federación, el presidente del Villarreal, Fernando Roig, ha dicho que ve como "una gran idea y una gran posibilidad" disputar el encuentro ante los culés, programado para el 20 de diciembre en el Hard Rock Stadium de Miami, al tiempo que ha anunciado la gratuidad del viaje y la entrada para los abonados que deseen acudir al partido, así como el descuento del 20% para aquellos que no acudan.

"Creo que es una gran idea que ya se lleva pensando cuatro o cinco años. Se habló de un Villarreal-Atlético pero no se llegó a hacer. Es una gran posibilidad. Históricamente, si se realiza, seríamos el primer equipo español en salir al extranjero a jugar un partido oficial, un partido importante como el del Barcelona, que se celebrará el sábado 20 de diciembre", valoraba Roig en declaraciones a los medios.

El presidente Fernando Roig anuncia que, en caso de disputarse finalmente el Villarreal-Barça en Miami, TODOS los ABONADOS podrán contar con viaje y entrada gratuita al partido. Aquellos que no puedan o no quieran viajar se les reintegrará un 20% de lo que hayan pagado por el… pic.twitter.com/Vo9AOX2w58 — Villarreal CF (@VillarrealCF) August 12, 2025

El mandatario reconoce que habrá "molestias" en sectores de la afición, al llevar a Estados Unidos este partido del submarino amarillo como local ante el Barça, pero ha anunciado dos medidas "fundamentales". "El que quiera ir a Miami, va a ir a Miami gratis; y el que no pueda ir, no quiera o no le interese ir a Miami, tendrá un descuento importante del 20% sobre su abono. Los abonados van a estar compensados", revelaba.

"Por el bien del fútbol, del Villarreal y de LaLiga es fundamental. Hasta el 20 de diciembre se va a estar hablando de ese partido", agregaba Roig ante los medios.

Jugar un partido oficial del campeonato liguero en Estados Unidos —el segundo mercado más grande para LaLiga tras el español— es un viejo deseo del presidente de la patronal de los clubes, Javier Tebas, que de la mano de Barça, Girona, Atlético de Madrid y Villarreal —los equipos que más habían sonado para jugar ese duelo oficial en Miami—, lo intentó en varias ocasiones, dos de ellas de forma casi oficial.

Con el cambio de la normativa de la FIFA, ahora mismo ya no está prohibido que un partido de Liga se dispute fuera del territorio de la competición. Así que si Tebas, como vicepresidente de la RFEF, convence al presidente Rafael Louzán y la UEFA y la FIFA no lo impiden —con ese cambio de normativa—, LaLiga EA Sports jugaría su primer partido oficial fuera de España.