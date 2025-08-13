Íñigo Martínez y su marcha a Arabia: "Nadie está preparado para este tipo de contratos"

Íñigo Martínez ha hablado de su salida del FC Barcelona, inesperada, y ha reconocido que todo se debe a una cuestión económica. Lógico, teniendo en cuenta que en su nuevo equipo, el Al Nassr de Arabia Saudí —donde también juegan los portugueses Cristiano Ronaldo y Joao Félix— va a pasar a cobrar el doble de lo que ganaba hasta ahora en el FC Barcelona: 14 millones de euros brutos en la entidad azulgrana (7,3 millones netos) por 14 kilos limpios en su nuevo club.

Una oferta muy alta e irrenunciable para un jugador que, pese a su contrastadísima calidad, tiene 34 años y le quedaba una temporada más de contrato con el Barça. "Hablé con (Hansi) Flick a la vuelta de la gira. Fui sincero con él, porque sabía que me iba a entender perfectamente: me quedaba un año de contrato y son 34 años. Pocas veces pasan estos trenes y es complicado decir no. Le pilló de sorpresa pero lo entendió perfectamente desde el minuto dos", se ha sincerado Íñigo en una entrevista a Onda Vasca.

El central explica que fue una "charla agradable". "Me dio mucha pena porque había un aprecio mutuo y fue triste, a la vez. No es que fuera tenso, sino de mucha emoción y ves que se acaba el momento de estar juntos y no me iba a tener en el grupo. Sabía lo importante que era para él", reconoce el defensa, que añade que la situación hubiera sido distinta si tuviera más años de contrato firmados con el Barcelona.

"Seguramente me lo hubiera pensado si hubiera tenido más de un año de contrato. No tenía un sueldo bajo en el Barça y la familia estaba contenta", admite. "No ha sido fácil tomar la decisión porque arrastro a mi mujer e hijas, pero seguro que si hubiera tenido más años de contrato me lo hubiera pensado", añadía en este sentido.

Pero la oferta del Al Nassr era para no créersela. "Cuando ves la oferta, no te lo crees. Nadie está preparado para ver este tipo de contratos, yo por lo menos. Yo he sido un peón de fútbol, y voy subiendo escalones a base de esfuerzo y de sudor, pero cuando recibes este contrato, te pilla de sopetón, y más a la familia", se sinceraba Íñigo Martínez.