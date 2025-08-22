Pavel Podkolzin, exjugador de la NBA, bate un récord en el fútbol: solo lo separan 18 centímetros del larguero

Pavel Podkolzin, exjugador de los Dallas Mavericks en la NBA, debutó en la Copa de Rusia y batió un récord histórico con el Amkal Moscú: con 2,26 metros de altura se convirtió en el jugador más alto de la historia del fútbol. A sus 40 años, Podkolzin se ha convertido en el nuevo delantero del equipo ruso.

Este récord lo ostentaba el inglés Kyle Hudlin, exjugador del Huddersfield Town y del AFC Wimbledon, que actualmente milita en el Nam Dinh FC de Vietnam. Con 2,10 metros, compartía esta marca con Simon Bloch Jorgesen, un portero danés que se retiró en 2022 después de estar en la plantilla del Waltham Abbey. Ahora, a Podkolzin solamente le separan 18 centímetros del larguero de la portería.

Momentos en la NBA

El jugador fue uno de los gigantes de la NBA – sufre acromegelia, de ahí su altura – en la primera década del siglo junto a los Dallas Maverick. Después de pasar por el Sibirtelecom Lokomotiv de su Novosibirsk natal y el Varese, el Utah Jazz lo seleccionó en el puesto 21 del draft de 2004 y lo traspasaron esa misma noche a los Dallas.

Con su debut en 2005 se convirtió en uno de los jugadores más altos de la historia de la liga estadounidense. Por delante de él, a cinco centímetros, Manute Bol y Gheorghe Muresan. Únicamente disputó seis encuentros en dos temporadas, con un total de 28 minutos y decidió volver a su país, recalando en el Khimki en 2006. Poco después, fue probando en suerte en distintos equipos inferiores.

Sin embargo, Podkolzin no se olvidó de su etapa en la NBA y no dudó en dedicar unas palabras a los estadounidenses después de su estreno en el césped. "Un saludo a Dallas, a todo el país, a Estados Unidos. Fueron momentos geniales, pasando un par de años ahí con ellos. Pero ahora estoy jugando al fútbol aquí", confirmó en una entrevista en Baja News.

Una nueva aventura

Su aparición en el mundo del fútbol se debe a la llamada del presidente del equipo ruso: "Bueno, esta es una gran oportunidad para estar en este deporte. Nuestro presidente me llamó, ya que jugábamos en el mismo equipo en la Liga de Baloncesto de Medios. Y ahora me ves, con un equipo de futbol en la copa. Así que no sé qué decir. El clima es estupendo, la ciudad estupenda. Quiero agradecer a mis compañeros por esto", comentó Podkolzin.

Novosibirsk player Pavel Podkolzin has become the tallest footballer in history. The former NBA player appeared in the starting lineup of FC Amkal for their Russian Cup match against Kaluga. Podkolzin stands 226 cm tall, holding the title of the tallest person in Russia. He now… pic.twitter.com/BJsBVEd2ig — Russian Market (@runews) August 20, 2025

A los pocos minutos de saltar al terreno de juego, el ruso estuvo cerca de anotar un gol, pero el balón fue interceptado por el guardameta rival. "Sí, saqué el tiro con mis zapatos, pero casi lo logramos, solo que ellos tienen un buen portero. Intentaré marcar en el próximo partido", dijo.