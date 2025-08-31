Menú

Escándalo en Vallecas: no funciona el VAR y el Barcelona se aprovecha de un penalti inexistente

El árbitro no pudo revisar la jugada porque no funcionaba el VAR. 1-1 final en Vallecas.

Lamine Yamal marcó el 0-1 de penalti en Vallecas... porque no funcionaba el VAR. Han leído bien. Escándalo en Vallecas. Al no funcionar el VAR, el Barcelona se aprovechó de un penalti inexistente y se adelantó en el marcador cuando el partido estaba nivelado e igualado.

La jugada llegó en el minuto 40. Lamine Yamal recorta dos veces dentro del área, pero le ganan la posición y el choque que se produce es simplemente un lance dentro de esa defensa rayista por parte de Chavarría. Aún así, el colegiado Iglesias Villanueva no lo duda y pita penalti a favor del Barcelona. A partir de ahí, caos.

Esta es la jugada:

El árbitro no pudo revisar la jugada porque no funcionaba el VAR. Ya al inicio del choque se tuvo que retrasar el pitido inicial por los problemas técnicos entre Vallecas y Las Rozas. El partido siguió y se comunicó a los jugadores que no había VAR. En vez de esperar, la decisión fue seguir y a pesar de que pasaron 40 minutos los problemas no se solucionaron. Llegó el penalti y no se pudo revisar.

A partir de ahí 0-1 del Barcelona y posteriormente empate del Rayo con gol de Fran Pérez. 1-1 final en Vallecas.

