Escándalo en Vallecas: no funciona el VAR y el Barcelona se aprovecha de un penalti inexistente

Lamine Yamal marcó el 0-1 de penalti en Vallecas... porque no funcionaba el VAR. Han leído bien. Escándalo en Vallecas. Al no funcionar el VAR, el Barcelona se aprovechó de un penalti inexistente y se adelantó en el marcador cuando el partido estaba nivelado e igualado.

La jugada llegó en el minuto 40. Lamine Yamal recorta dos veces dentro del área, pero le ganan la posición y el choque que se produce es simplemente un lance dentro de esa defensa rayista por parte de Chavarría. Aún así, el colegiado Iglesias Villanueva no lo duda y pita penalti a favor del Barcelona. A partir de ahí, caos.

Esta es la jugada:

El penalti que Busquets Ferrer señaló a favor del FC Barcelona 🎥 La acción entre Lamine Yamal y Pep Chavarría #LALIGAenDAZN ⚽ pic.twitter.com/SIiDjptfJ6 — DAZN España (@DAZN_ES) August 31, 2025

El árbitro no pudo revisar la jugada porque no funcionaba el VAR. Ya al inicio del choque se tuvo que retrasar el pitido inicial por los problemas técnicos entre Vallecas y Las Rozas. El partido siguió y se comunicó a los jugadores que no había VAR. En vez de esperar, la decisión fue seguir y a pesar de que pasaron 40 minutos los problemas no se solucionaron. Llegó el penalti y no se pudo revisar.

A partir de ahí 0-1 del Barcelona y posteriormente empate del Rayo con gol de Fran Pérez. 1-1 final en Vallecas.