Los dos goles anulados al Real Madrid y el audio del VAR que indigna al Bernabéu

El Real Madrid reaccionó en el Santiago Bernabéu con una remontada fulminante ante el Mallorca marcando dos goles en poco menos de 80 segundos. El conjunto de Xabi Alonso se sobrepuso a un inicio dubitativo y a un gol en contra, pero también a las decisiones arbitrales como el gol anulado a Mbappé por fuera de juego o el tanto también neutralizado a Arda Güler.

El VAR ha publicado el audio de la acción del turco:

Tal es la indignación en el Madrid que hablan incluso personas que no lo suelen hacer. No es muy habitual ver al director de relaciones institucionales del Real Madrid, Emilio Butragueño, quejarse. Lo hizo en Real Madrid TV:

"Las decisiones que se han tomado hoy nos generan muchas dudas, el primer gol anulado no hay una imagen clara cuando da el pase Trent y en el gol de Arda la interpretación del árbitro y VAR, nos dejan muchas dudas, estamos sorprendidos", dijo el buitre.

Butragueño se queja del primer gol anulado al Real Madrid y del tanto de Arda:

La reacción de Kylian Mbappé en Instagram a su gol anulado por fuera de juego ante el RCD Mallorca 👀 pic.twitter.com/xAZOSgZrFt — DAZN Fútbol (@DAZNFutbol) August 31, 2025

Mbappé también reaccionó en su Instagram quejándose del 1-0 anulado.