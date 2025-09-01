La polémica del Rayo-Barcelona se produjo en el minuto 37 de partido con el 0-0 en el marcador. Mateo Busquets decidió señalar penalti de Chavarría sobre Lamine Yamal y la jugada no se revisó ya que la tecnología de videoarbitraje no se encontraba disponible. Según informó Cadena COPE, el VAR empezó a funcionar a falta de cinco minutos para el descanso.

"¿No hay VAR? Nos vamos a ir del campo", fue la reacción de Íñigo Pérez desde el área técnico, que posteriormente pidió perdón por sus palabras. Por su parte, los futbolistas del Rayo Vallecano mostraron el malestar con el colegiado desde el césped y Batalla recibió la cartulina amarilla. La pena máxima se ejecutó y Lamine Yamal dio ventaja a los culés.

En el túnel de vestuarios, antes de comenzar la segunda mitad, Isi Palazón aseguró: "Chavales, el árbitro acaba de asumir el error", se puede escuchar en el momento captado por las cámaras de DAZN. Poco antes, Cissé comentaba con sus compañeros: "En lo nuestro y ya está, con ellos no contamos", refiriéndose a los colegiados. En la segunda parte, el VAR sí funcionó y el Rayo consiguió rescatar un punto gracias al tanto de Fran Pérez tras un córner de Isi.

🗣️ Isi Palazón: "Chavales, el árbitro acaba de asumir el error" El jugador del Rayo Vallecano habla sobre el penalti#LALIGAenDAZN ⚽️ pic.twitter.com/pRf1E1E0Gx — DAZN España (@DAZN_ES) August 31, 2025

La explicación de Mediapro

La empresa catalana que lleva el VAR en España emitió un comunicado sobre lo sucedido: "Un problema técnico relacionado con el sistema eléctrico, cuyas causas no han podido determinarse, ha impedido el correcto funcionamiento del servicio de VAR durante la primera parte del partido Rayo Vallecano – Fútbol Club Barcelona".

"A pesar de los esfuerzos realizados por todo el equipo técnico del operativo, no ha sido posible desarrollar correctamente el servicio, que se ha restablecido con normalidad durante la segunda parte. GRUP MEDIAPRO está trabajando para esclarecer las causas del incidente", cierra Mediapro, que antes también se encargaba de la señal de los partidos y ahora solo del VAR.