La invasión rusa a Ucrania llega al vestuario del PSG

La unidad en el vestuario del PSG pasa por momentos tensos debido a la relación entre dos jugadores de la plantilla, el portero ruso Matvey Safonov y el central ucraniano Illia Zabarnyi. .Zabarnyi se incorporó al equipo durante el mercado de fichajes procedente del Bournemouth y, según reveló el exguardameta Denys Boyko en Football 360, Illia habría pedido que el ruso no formara parte del Paris Saint Germain. "Por desgracia, no todo depende de él. Safonov tiene contrato hasta 2029 y no puede ser rescindido".

Zabarnyi tendrá que compartir vestuario con el ruso, cuando ambos países se encuentran en guerra desde el 24 de febrero de 2022. En unas declaraciones a la emisión ucraniana Football 360, Zabarnyi señaló sobre el conflicto: "Los rusos son los agresores que intentan en vano destruir la libertad y la independencia de Ucrania. La guerra continúa, y no mantengo ninguna relación con los rusos".

El ucraniano explicó cómo es la relación que mantiene con el guardameta: "En cuanto a mi compañero de equipo, debo interactuar con él a nivel profesional en los entrenamientos y cumpliré con mis obligaciones hacia el club. Mientras la guerra continúe, apoyo plenamente el aislamiento total del fútbol ruso en el mundo".

El Paris Saint-Germain está encantado de darle la bienvenida a Illia Zabarnyi al Club.✨ El defensa central de 22 años, que llevará el dorsal número seis, se convierte en el primer jugador ucraniano en vestir la camiseta del Club.🔴🔵 📰https://t.co/9YyXvTkEkt pic.twitter.com/btidZxZy8E — Paris Saint-Germain (@PSG_espanol) August 12, 2025

El técnico del conjunto parisino Luis Enrique fue preguntado al respecto del tema y aseguró que "el fútbol tiene que estar por encima de cualquier pensamiento político". Ya en el verano de 2024, cuando se realizó el fichaje de Safonov, se originaron algunas críticas en Francia y en el extranjero. Esto se debió a que Krasnodar y PSG firmaron el acuerdo durante la invasión rusa a gran escala de Ucrania.

Por otro lado, durante la entrevista el futbolista expresó su estado de felicidad después de llegar al conjunto: "Quiero agradecer al PSG, uno de los mejores clubes del mundo, la oportunidad de representar a mi país en la escena internacional y jugar al máximo nivel". Zabarnyi ya ha disputado dos partidos con el PSG. Debutó en la Ligue 1 contra el Nantes y también saltó al terreno de juego ante el Toulouse.