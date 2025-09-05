El patrimonio de Neymar es altísimo como todo el mundo conoce. Tanto que el astro brasileño es uno de los deportistas con más ingresos, amasando una fortuna que bebe de los diversos contratos que ha firmado entre el fútbol y diferentes campañas publicitarias, por no olvidar sus inversiones empresariales. Y, con todo ello, su mayor inyección económica parece que no será alguno de estos ingresos.

El motivo es que ahora se ha dado a conocer que un empresario millonario presentó testamento dejando todos sus bienes al número 10 del Santos , Neymar Jr. De hecho, según el sitio web de finanzas deportivas Sportico, el empresario -que prefirió mantenerse en el anonimato- explicó que se identifica con el deportista y decidió darle su herencia al jugador de 33 años.

Esta sorpresa salta cuando se ha dado a conocer que el empresario detalló en su testamento que dejaba una cantidad de 1.000 millones de dólares al futbolista. Una locura sobre todo cuando se estima que la fortuna de Neymar también está valorada en 1.000 millones de dólares. Y, ¿por qué dejó esa millonada al futbolista?

El hombre, no está casado ni tiene hijos, y ha sido él mismo quien ha informado de los hechos con el medio de comunicación Metrópoles. Después fue el canal televisivo Bandeirantes quien leyó la noticia mostrando incluso párrafos del testamento: "Es el testamento definitivo del testador, que, respetando la herencia legítima, determina que la parte disponible de sus bienes se destinará a Neymar da Silva Santos Junior". Según el sitio web de GZH, el documento fue oficializado el 12 de julio de 2025, en la 9ª Notaría de Porto Alegre, en presencia de dos testigos y un notario suplente.

Se identifica con el futbolista brasileño

El multimillonario enfrenta problemas de salud y ha confesado que se identifica "mucho" con la estrella de Santos, especialmente con la relación de Neymar con su padre. "Aunque ya casi tengo 31 años, no gozo de muy buena salud, y por eso me doy cuenta de que no tengo a quién dejarle mis cosas si alguna vez fallezco", dijo. Pero además, matizó: "yo también sufro difamaciones, soy un hombre de familia, y la relación (de Neymar) con su padre me recuerda mucho a la que tenía con el mío, quien ya falleció. Pero, sobre todo, sé que no es egoísta, algo poco común hoy en día".

Pero no solamente eso sino que dejó claro que no quiere dejar sus bienes a personas con las que no mantiene una estrecha relación ni al gobierno: "Intenté dárselos a Neymar, pero no lo conseguí. También tengo algunos objetos y cosas familiares".

Recordemos que el futbolista no es que precisamente tenga poco dinero… De hecho, sus hijos necesitarían 167 años para gastar toda la fortuna del astro brasileño que jugó en el Santos, Barcelona , ​​París Saint Germain y es el máximo goleador de la historia de la Selección Brasileña.