Gabi deja en Zaragoza una de las respuestas más afiladas del año

El entrenador del Real Zaragoza, Gabi, fue muy contundente en la rueda de prensa previa al partido contra el Mirandés. El ex del Atlético de Madrid fue muy sincero cuando le recordaron un dato que directamente apelaba a un posible despido. De los últimos 21 entrenadores cesados la media es de 192 días en el cargo, que son los días que lleva justamente Gabi en Zaragoza.

Este fue el momento:

"Me parece una gilipollez de dato", dijo con contundencia el entrenador maño. "Si me quieren echar que me echen", sentenció.

"Sufrí más el curso pasado, fue la peor etapa en mi corta experiencia como míster. Ahora lo estoy pasando mal, pero no al nivel de la anterior campaña. Estoy tranquilo porque no es una situación tan grave como la pasada", comentó el ex del Atlético de Madrid.

Sobre estar todos en el mismo barco, Gabi no quiere centrar el tiro en nadie: "No me refería a nadie en concreto. Los proyectos requieren tiempo y el que no quiera estar, debe salir de ahí. Cuento con el apoyo de los máximos responsables, de Txema Indias y de los futbolistas".

Por último Gabi insiste en que están mereciendo más de lo que han ganado y que es injusto estar tan abajo: "Por méritos deberíamos llevar más puntos, pero sólo tenemos tres, es la realidad. Mañana no quiero sensaciones, quiero ganar y me da igual cómo sea".