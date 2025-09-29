España naufraga ante Marruecos y se complica la vida en su regreso al Mundial sub20

La selección española sub20 cayó por 2-0 ante Marruecos. En apenas cinco minutos de la segunda mitad, Yasir Zabiri y Gessime Yassine pusieron el partido cuesta arriba para los españoles. Los de Paco Gallardo no comenzaron bien su andadura en el Mundial disputado en Chile y en el que se encuentran encasillados en el grupo C junto a México y Brasil.

En la primera mitad, la mejor ocasión de gol fue para España alrededor del minuto 13. En un balón que tras una serie de rechazos y rebotes la defensa marroquí sacó de entre los palos. Un cabezazo del extremo Rayane Belaid también se fue por poco en el minuto 30. A pesar de tener más posesión el conjunto español se marchó al descanso incapaz de materializar sus jugadas.

Dos contragolpes

Aunque la segunda parte comenzó más equilibrada, en el minuto 54 Marruecos anotó el primer tanto. En un rápido contraataque, el balón terminó en los pies de Yasir Zabiri que batió con calidad al guardameta Fran González.

Cinco minutos más tarde, en el 58, un nuevo despiste de la selección española favoreció a Marruecos. El conjunto dirigido por Paco Gallardo perdió el balón en el centro del campo y la selección marroquí abrió rápidamente a la banda. La jugada culminó con el tanto de Gessime Yassine después de rematar un pase de la muerte.

Marruecos anota el segundo y el partido se pone muy cuesta arriba para España. #U20WC DIRECTO | https://t.co/2xzZ21mH0X pic.twitter.com/zJsN2hL6s2 — Teledeporte (@teledeporte) September 28, 2025

A pesar de los cambios introducidos por el técnico, España no conseguía recortar distancias. A punto estuvo de ello Peio Canales con un remate de cabeza, pero se encontró con una gran parada del portero marroquí Yanis Benchaouch. Othmane Maamma y Yunis el Bahraoui también pudieron ampliar aún más la derrota española, pero sus remates y sus tiros se fueron desviados. Los magrebíes iniciaron y terminaron el partido mejor posicionados que España, con una marcha más.

Uso de la tarjeta verde

Mohamed Ouahbi, seleccionador de Marruecos recurrió a la tarjeta verde para reclamar un penalti concedido a España, y que el árbitro no otorgó después de acudir al VAR. Además, Paco Gallardo recurrió a la tercera tarjeta verde del campeonato para solicitar una pena máxima que no fue concedida.

Tras 12 años sin estar presente en el Mundial sub-20, España no tuvo el estreno deseado y afronta los dos siguientes partidos con el reto de ganar para seguir vivo en el torneo. El miércoles 1 de octubre se medirán a México en el Estadio Nacional y el sábado 4 a Brasil. A octavos se clasifican los dos primeros de cada grupo y los cuatro mejores terceros.