Polémica por la matanza de perros callejeros en Marruecos antes del Mundial 2030

En 2024 se conoció que Marruecos albergaría el Mundial 2030. Además de Marruecos, el torneo se disputará en España y Portugal como las tres sedes principales. De las 20 sedes que hay en total, once estarán en territorio español, seis en Marruecos y tres en Portugal.

Lo que todavía está por decidir es dónde se jugará la final del 21 de julio de 2030, un partido que Marruecos planea arrebatar a España y que el escenario sea el Gran Estadio Hassan II de Casablanca. Por parte del territorio español, las propuestas son el Santiago Bernabéu y el Camp Nou.

El Gobierno marroquí está volcado con el Mundial y trabaja para que todos los estadios estén preparados para la cita, llevando a cabo las tareas de construcción y ampliación necesarias. Por otro lado, el Gran Teatro de Rabat, el Palacio de Conferencias de Benguerir y el Gran Teatro de Casablanca también se ponen a punto para albergar distintos eventos. En el primero se realizará el sorteo de la ronda preliminar y de la fase final, al Palacio de Conferencias acudirán los equipos participantes a talleres y seminarios, por último, el edificio de Casablanca acogerá la conferencia de la Federación Internacional.

El gran problema en las calles

Al margen de lo deportivo, Marruecos desarrolla un plan para mejorar tanto su seguridad como su imagen internacional, evitando las críticas de los aficionados que viajen a disfrutar del Mundial 2030 o los que lo hagan en entre el 21 de diciembre y el 18 de enero de 2026 para disfrutar de la Copa de África. Dentro de ese objetivo es donde se incluye la medida para acabar con los perros callejeros y ante la que las organizaciones como PACMA hacen un llamamiento: "Detengamos la matanza de perros en Marruecos"

🚫¡DETENGAMOS LA MATANZA DE PERROS EN MARRUECOS! 🐶El Gobierno de Marruecos está masacrando a millones de perros callejeros. No los quieren en las calles para el Mundial de Fútbol 2030. 📩Envía la carta que encontrarás en nuestra web a media@fifa.org y ayúdanos a parar esto.… pic.twitter.com/qmQ2oiU6u3 — PACMA (@PartidoPACMA) August 14, 2025

Se estima que hay entre uno y tres millones de perros callejeros en el país. Esta sobrepoblación también se debe a la falta de vacunas y esterilización. En 2019, el gobierno adoptó un programa TNVR por sus siglas en francés – capturar, esterilizar, vacunar y devolver – para enfrentar esta problemática y regular la población canina. Sin embargo, parece que este no se está llevando de la manera acordada y desde las ONGs se critica que se está recurriendo a la enfermedad de la rabia para justificar la manera de actuar.

Un llamamiento a la FIFA

A principios de 2025, en una carta dirigida al secretario general de la FIFA y a la que tuvo acceso Daily Mail, la activista Jane Goodall aseguró respecto a estas muertes de perros: "Estoy horrorizada al enterarme por parte de la IAWPC - Coalición Internacional por los Animales – que les han presentado expedientes detallados que documentan estos actos horribles, la mayoría de los cuales se llevan a cabo de la manera más brutal y cruel imaginable, y sin embargo parecen haberlos ignorado". Además pidió acciones inmediatas y acusó a la asociación de hacer la vista gorda ante lo que ella califica como "un horrible acto de barbarie".

En julio de 2025, el cantante y músico francés David Hallyday también escribió a la FIFA para denunciar lo que describe como un "exterminio cruel de perros" callejeros en Marruecos. En la carta difundida por la asociación Por una Ética en el Tratamiento de los Animales (PETA) y compartida por el periódico Yabiladi, Hallyday afirmó que esta situación "viola la promesa de protección animal que Marruecos hizo a FIFA" y pide que el mandatario Infantino "instigue a Marruecos a detener la masacre de perros, o suspenda su estatua como país organizador".

En este contexto, recuerda que la candidatura para organizar la Copa del Mundo incluye un compromiso del país para "proteger los derechos de los animales" y "crear clínicas y apoyar programas para los perros callejeros".

La queja de la IAWPC

La Coalición Internacional por los Animales – IAWPC – muestra su descontento a través de las redes sociales con "una campaña mundial para poner fin a la inhumana masacre de perros callejeros en Marruecos y proteger a los niños que presencian esta violencia. #stopkillingdogsinmorocco ¡Firma la petición ahora!", como se puede leer en los detalles de su cuenta.

Además, en sus publicaciones informa que la medida TNVR adoptada en 2019, "aunque se presenta como una medida de protección, tal como está redactada, esta ley contiene importantes ambigüedades y disposiciones que dañarán, en lugar de salvaguardar, todas las especies de animales que vagan libremente. Esta ley propuesta es una sentencia de muerte legalizada para los perros callejeros. Criminaliza la bondad, castiga la compasión y protege la crueldad. Marruecos ha elegido la violencia antes que la humanidad".

This is not preparation, this is a cover up! #stopkillingdogsinmorocco pic.twitter.com/P3DFIe3DxZ — iawpc (@iawpcoalition) September 8, 2025

Y piden al respecto que "este proyecto de ley, que parece ser una carta sobre crueldad y matanza redactada apresuradamente, en respuesta a las protestas públicas nacionales e internacionales contra la esperada matanza masiva de unos 3 millones de perros antes de la Copa Mundial FIFA 2030, sea enmendado o descartado por completo".

La defensa del gobierno marroquí

Desde Marruecos se defienden de las acusaciones de maltrato animal, argumentando que se trata de desinformación: "Desde el anuncio de la organización por parte de Marruecos de varios eventos deportivos internacionales, el país está siendo objeto de ataques mediáticos sistemáticos que buscan dañar su imagen, centrados de manera llamativa en el tema de los perros callejeros", dijo el Ministro del Interior, Abdelouafi Laftit.

Laftit criticó durante una sesión de control en la Cámara de Consejeros que se trata de campañas que "difunden datos erróneos fuera de su contexto real y acusan a las autoridades de seguir prácticas inhumanas, sin tener en cuenta la información objetiva ni la magnitud de los esfuerzos realizados a nivel nacional en materia de prevención, protección de la salud pública y respeto de los principios de los derechos de los animales".