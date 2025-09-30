El Valencia exige una indemnización a Netflix y Conspiraçao Films por dañar su honor en el documental de Vinícius Jr

El Valencia ha decidido presentar una demanda judicial contra Conspiraçao Films, la productora del documental Baila, Vini, y Netflix, la plataforma en la que se puede visualizar. El paso adelante del club ché se ha dado debido a la imagen que ofrece del club así como de su afición en el documental protagonizado por el delantero brasileño Vinícius Jr.

La información fue avanzada por el periódico deportivo AS y confirmado por la Agencia EFE. En la demanda presentada en los juzgados de Valencia, se reclama una indemnización económica para el equipo de la ciudad del Turia por "intromisión en el derecho al honor".

El documental se estrenó el pasado 15 de mayo de 2025 en Netflix y el Valencia exigió por escrito "una rectificación inmediata" ante lo que entiende es una "injusticia" por las falsedades cometidas con la afición valencianista. En julio los abogados del club comenzaron a preparar la demanda.

Remontándose a mayo de 2023

El 21 de mayo de 2023, el Valencia se midió al Real Madrid en el estadio de Mestalla. Es en ese partido en el que el jugador del Real Madrid denunció haber recibido insultos racistas por parte de algunos seguidores del conjunto ché. El encuentro fue incluso parado y el jugador identificó a uno de los responsables de los gritos ante la Policía.

El partido continuó y, minutos más tarde, el brasileño fue expulsado al verse protagonizando una tangana. Se encaminó hacia los vestuarios bajo el grito mayoritario de "Tonto, Tonto", pero el técnico Carlo Ancelotti aseguró en rueda de prensa que lo que se entonó era "mono, mono".

Manipulación de imágenes

Dentro del documental se incluye un vídeo de la plataforma TikTok correspondiente a ese partido. Esas imágenes parecen corresponder al momento de su expulsión y están subtituladas con la palabra "mono, mono".

El Valencia ha solicitado en la demanda que se modifiquen estos subtítulos "manipulados" y "falsos" y ha exigido a Netflix y a la productora que se incluya la sentencia en el documental una vez que el caso sea resuelto por el juez que conozca del procedimiento.

Condena por gestos racistas

El conjunto valenciano y la Policía identificaron horas después del choque a otros dos seguidores que también habían hecho gestos racistas a Vinícius y los tres fueron juzgados y condenados en un juicio con conformidad de las partes, como autores de un delito contra la integridad moral con agravante de discriminación por motivos racistas.

El fallo les prohíbe acceder a estadios de fútbol que alberguen partidos de LaLiga y la Federación Española de Fútbol durante 2 años. Además, están condenados a la pena privativa de libertad de 8 meses al pago de las costas procesales.