Lucas Vázquez salió hace apenas tres meses del Real Madrid, cerrando su etapa en el primer equipo al finalizar el Mundial de Clubes. El futbolista gallego vistió la camiseta blanca durante 10 años en los que conquistó 23 títulos: 5 Champions League, 4 Ligas, 4 Supercopas de Europa, 5 Copas Intercontinentales, 1 Copa del Rey y 4 Supercopas de España.

Y, en los últimos días de agosto, se hizo oficial su fichaje por el Bayer Leverkusen. El futbolista gallego aterrizó en la Bundesliga firmando un contrato hasta junio de 2027 y debutaba siendo titular contra el Eintracht en el partido de la tercera jornada. Ahora, aprovechando el parón de selecciones, Lucas Vázquez ha hecho repaso en El Partidazo de COPE de sus primeros meses en Alemania y sus diez temporadas vistiendo la camiseta del primer equipo del Real Madrid.

Y la primera pregunta es para saber cómo se encuentra en Alemania y si echa de menos Madrid o al club. Y el gallego es contundente: "echo de menos a mis compañeros, a trabajadores del club... sobre todo a las personas. He tenido la suerte de poder disfrutar mucho del Real Madrid". Sobre lo que le ha supuesto el cambio al Leverkusen después de una década en el Real Madrid, el futbolista reconoció que "el Madrid es lo máximo. Todo el mundo que esté dentro del fútbol sabe que cualquier comparación con el Real Madrid sales perdiendo, pero no me he ido a un hotel de tres estrellas. Estoy en un grandísimo club, una gran institución. Me he encontrado un club maravilloso y estoy muy feliz por este comienzo".

Sobre la despedida algo agridulce, al menos viendo la de otros compañeros, el jugador reconoce que se ha sentido "reconocido y he sentido el cariño de la afición y del club. Ha sido impresionante. La última temporada fue difícil, pero no me sobró. Lo pasé mal por no ganar, pero es parte del fútbol". Además, Lucas Vázquez reconoce que no se quería ir pero consideraba que era el momento adecuado para hacerlo… "Lo mejor era que me fuera. No me influyó el fichaje de Arnold, fue posterior. Durante el año tuve varias reuniones con José Ángel Sánchez, fue natural. Tenía la conciencia tranquila, no estaba dolido. El club se ha portado de forma espectacular siempre conmigo".

❓ ¿Cómo es cambiar al @realmadrid por otro club? 🎙️ Responde @Lucasvazquez91, en @partidazocope 👋 "El Madrid es lo máximo, culaquier comparación sales perdiendo" 😍 "Pero me he encontrado un club maravilloso" 📻 #PartidazoCOPE pic.twitter.com/MLLV52mEAR — El Partidazo de COPE (@partidazocope) October 9, 2025

Y, ¿siempre tuvo claro Lucas que quería acabar jugando en Alemania? ¿Cómo fue ese fichaje? "Hubo interés de varios equipos, pero tenía claro que quería seguir compitiendo en la élite. Esta oportunidad es buena para todos los ámbitos de mi vida". Y añade que no cree que vuelva a España… "Seguramente cierre mi carrera fuera de España, no me veo volviendo. A día de hoy estoy muy bien y con muchas ganas de seguir jugando".

Hubo un momento en su etapa como madridista que se le criticaba día si y día también… ¿Qué opina el gallego de eso? ¿Cómo lo vivía? ¿Se enteraba? "Entiendo la crítica, es parte de la industria del fútbol. Pero una cosa son las opiniones y otras los hechos. 400 partidos, 227 de titular, los títulos... eso son los hechos. Leo la prensa todos los días. A veces era demasiado... pero tengo muy claro que en el fútbol y en el Madrid es normal. No hay un solo jugador al que no se le haya criticado. El periodismo ha ido más a la crítica y la opinión pública se deja llevar".

Ahora está en boca de todos la reconversión a lateral por la polémica que hay en torno a Fede Valverde. En su momento a Lucas Vázquez también le tocó pasar por ese cambio en su manera de jugar y, ¿qué opina el gallego? "Es entendible desde todas las partes. Fede ha expresado lo que siente y me parece muy bien; y siempre ha demostrado que siempre ha rendido donde se le ha necesitado. Yo no me quejé pero cuando Zidane me puso al principio, le dije que no me gustaba y me dijo que podía hacerlo muy bien".

Y, en cuanto a la diferencia de arbitraje dentro y fuera de España, Lucas Vázquez tiene una opinión, sin olvidarse del 'caso Negreira': "el arbitraje en Alemania es diferente. En España te aguantan un poco más las amarillas. Ha habido cosas difíciles de creer y el tema arbitral es muy difícil, pero lo que ha pasado merece la pena debatirlo. Todo lo del 'caso Negreira' es difícil de explicar, es increíble. Éramos muy conscientes de todo, lo hablábamos en el vestuario. Los videos de Real Madrid TV pueden afectar a los árbitros porque son personas, tienen familia…".

Siempre se ha criticado también que el Real Madrid está lleno de súper estrellas y que no hay una buena relación dentro del vestuario… ¿Qué opina un ex jugador madridista? "Somos gente normal que nos gusta hacer cosas normales. Me lo he pasado muy bien dentro del vestuario. Hemos disfrutado de muchas victorias, con muchos entrenamientos de mucha calidad".

Por último, Lucas Vázquez también ha hablado de Vinicius Jr. y de cómo vivía el vestuario todo lo que sucedía en torno a su persona. "Era complicado los días de partidos fuera de casa porque ves a tu compañero y amigo que no lo está pasando bien. Quieres que saque su mejor versión y no puede estar en el punto de mira por cosas que no son de fútbol. Le decíamos que no le afectara pero no siempre nos hacía caso".