El día más loco de Lopetegui con Qatar: baile arrítmico y pelotazo en toda la cara

Julen Lopetegui ya es historia de la selección de Qatar tras obrar el milagro de clasificarla para su segundo Mundial. El técnico español logró el pase ganando su partido ante Emiratos Árabes Unidos por 2-1, pero no fue un día fácil para él. Entre otras muchas cosas, Lopetegui se llevó un tremendo balonazo en la cabeza.

Esta es la imagen del momento:

Blauw oog voor Qatar-bondscoach Julen Lopetegui 😵🇶🇦 pic.twitter.com/CJ9n8TEBtQ — ESPN NL (@ESPNnl) October 14, 2025

El pelotazo se ha hecho viral, sobre todo porque en las imágenes se ve cómo le deja la cara a Julen, pero también ha corrido como la pólvora el baile totalmente arrítmico que se marcó el exentrenador del Real Madrid con la clasificación ya en el bolsillo:

مبسوط الريّس🤣😍 pic.twitter.com/ONwBY213Sg — الاتحاد القطري لكرة القدم (@QFA) October 14, 2025

El baile no es ni mucho menos lo suyo como se puede ver en las imágenes, pero el técnico español no pudo disimular su alegría logrando el pase para el Mundial. No solo a nivel deportivo le dará mucho rédito sino también en el terreno económico.

"Es un hito histórico porque la clasificación estaba muy complicada. Hemos ganado a un equipo que partía como favorito y hemos conseguido algo muy bonito para todo el país", comentó Lopetegui posteriormente.