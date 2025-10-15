Julen Lopetegui acaba de hacer historia con la selección de Qatar clasificándola por primera vez a un Mundial. Es su segunda participación pero la primera fue porque era país anfitrión… Recordemos que el entrenador salió del West Ham por la puerta de atrás, lo mismo que sucedió con el Sevilla tras hacerle campeón.

Ahora, en Doha ha vivido un emocionante partido ante Emiratos Árabes clasificatorio para el Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá. Un duelo en el que Qatar vivió de primera mano lo que es Lopetegui como técnico: un tipo hipercompetitivo. Pero no solo el técnico español fue protagonista sino que, sobre el césped, Khoukhi y Pedro lograron los tantos que finalmente dieron la victoria. Aunque se vivió cierta tensión con los 15 minutos añadidos por el árbitro y la roja a Salman. Una hazaña en apenas cinco meses, los que han pasado desde la llegada de Lopetegui al cargo en sustitución de Luis García.

Lo del técnico español es considerado una hazaña ya que logró meter a duras penas en la repesca a la selección qatarí y, en ella, se vio su mejor versión tras empatar ante Omán en el primer partido y sentenciar luego ganando a Emiratos. Qatar estará en el Mundial 2026. Lopetegui es el gran artífice de esto, de hecho, los dos tantos del equipo local fueron fruto de su pizarra, que ha encontrado en la pierna derecha de Akram Afif su mejor aliado sobre el terreno de juego.

No olvidemos que el partido parecía complicarse, a pesar del 2-0, cuando en el minuto 89 expulsaron al centrocampista Tarek Salman. Una inferioridad numérica que pareció resucitar a Emiratos Árabes Unidos, que por unos momentos soñó con lograr el empate que necesitaba para lograr el billete para el Mundial, tras recortar las distancias a los 98 minutos con el gol (2-1) de Sultan Adil.

Pero Qatar mantuvo su ventaja y los de Lopetegui disputarán el próximo verano en Estados Unidos, México y Canadá su segunda fase final de una Copa del Mundo tras la que jugaron en 2022 como anfitriones del torneo.

🇶🇦 Julen Lopetegui, sobre la clasificación para el Mundial, en @partidazocope 💪🏽 "Es un hito histórico porque la clasificación estaba muy complicada" 😍 "Hemos ganado a un equipo que partía como favorito y hemos conseguido algo muy bonito para todo el país" 📻 #PartidazoCOPE pic.twitter.com/cbN51vAWJz — El Partidazo de COPE (@partidazocope) October 14, 2025

Julen Lopetegui casi se queda KO de un balonazo

Pero no todo fueron noticias para el entrenador español ya que, durante el encuentro, recibió un pelotazo en la banda. No fue nada grave pero… Tras el encuentro habló sobre el tema en El Partidazo de Cope: "Me he levantado antes de que cuenten 10... He aguantado el tirón y para conseguir cosas bonitas hay que sufrir... Si hay que llevarse un balonazo como ese pues se lleva y punto", bromeó Lopetegui sobre todo teniendo en cuenta que quien le dio un balonazo fue uno de los suyos.

Tras lograr la clasificación Lopetegui declaró que "parece que la vida me debía un Mundial y afortunadamente hoy lo he conseguido". No hay que olvidar que, en 2018 Lopetegui fue despedido de la selección española antes del Mundial por decisión de Luis Rubiales, el entonces presidente de la RFEF, al trascender su contrato para entrenar al Real Madrid.

Respecto a sus planes con Qatar de cara al Mundial Lopetegui compartió que "tenemos un grupo bastante mayor, hemos jugado en la segunda parte con un jugador de 42 años. Tenemos que perfilar el grupo que llevaremos al Mundial".