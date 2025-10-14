Este martes la selección española juega el partido decisivo para su clasificación al Mundial 2026, algo que ya está acariciando con la punta de los dedos. Sus resultados en lo que va de fase clasificatoria dejan en muy buena posición a los hombres de Luis de la Fuente para lograr el gran objetivo. De hecho, si se gana a Bulgaria, la presencia en la cita que albergarán México, Estados Unidos y Canadá estará al borde de la consecución matemática. Recordemos que, en realidad, hasta noviembre, 'La Roja' no obtendrá el billete definitivo. El motivo es que Turquía ganó a Bulgaria, y eso impide el pase de España antes de noviembre.

A pesar de ser los líderes del grupo con 9 puntos, los de Luis de la Fuente no podrán lograr la clasificación hasta el próximo parón de selecciones. No obstante, una victoria del combinado español ante Bulgaria le permitiría alcanzar los 12 puntos y terminar virtualmente como líder del grupo, aunque aún restan tres jornadas por disputarse. Por detrás, Turquía es el único equipo que puede seguir el ritmo de España. Con 6 puntos, aún mantiene opciones matemáticas, aunque la contundente derrota por 0-6 ante los de De la Fuente en Konya complica seriamente sus aspiraciones.

Pero, ¿y si hubiera un empate en la fase de grupos? El primer criterio de desempate es el enfrentamiento directo, donde España cuenta con una ventaja casi definitiva. Para superarla, Turquía necesitaría ganar por siete goles o más en Sevilla. No olvidemos que también tienen sus opciones los georgianos, quienes deberían ganar los tres partidos y a España con una diferencia de tres goles.

Entonces, ¿puede clasificarse España este martes?

Como decimos, los de Luis de la Fuente deben esperar a noviembre para sellar su pase al Mundial de manera definitiva, pero sí pueden tener el pase de manera virtual. El motivo es que una victoria ante Bulgaria, unida a una derrota o un empate de Turquía contra Georgia, podría dejar a España con una ventaja insuperable en el grupo.

Tras el encuentro en Valladolid, la selección española viajará a Georgia en noviembre, donde podría certificar de forma matemática su clasificación. Luego se enfrentará en La Cartuja a Turquía, un encuentro que podría disputarse sin nada en juego si se ganan los anteriores... Por tanto, en la práctica, un triunfo ante Bulgaria dejaría a España con el pase al Mundial de 2026 prácticamente asegurado y a tan solo un paso de lograrlo oficialmente.

Si España logra la victoria ante Bulgaria esta noche, 'La Roja' alcanzará los 29 partidos oficiales seguidos sin conocer la derrota. Con ello igualaría la racha que consiguió la mejor España de la historia, la que enlazó ese mismo número de encuentros sin perder, entre la derrota ante Suiza en el Mundial de Sudáfrica y la caída en la final de la Confederaciones en Maracaná. No olvidemos que para la FIFA los partidos que se deciden en la tanda de penaltis no se contabilizan como victorias ni derrotas, sino como empates.