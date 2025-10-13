El Mundial 2026 de Estados Unidos, Canadá y México está cada vez más cerca y poco a poco las selecciones se van clasificando para poder tener un hueco en la lista. Recordemos que será la vuelta al fútbol de esta región desde que se celebrara el mundial en Estados Unidos en 1994, además, será el primer Mundial con 48 selecciones.

Aún queda casi un año para el torneo y, aunque se da por hecho que las selecciones más potentes estarán clasificadas, muchas de ellas deben ganárselo en el terreno de juego de momento. A día de hoy, hay 21 selecciones clasificadas, destaca que no hay ninguna europea, ya que llevan pocos partidos clasificatorios. Aunque es cierto que Suiza, Francia, Portugal e Inglaterra pueden clasificarse entre este lunes y el martes.

La última que se ha sumado a la lista, por el momento, ha sido Ghana, quien logró su pase al vencer a Comoras por 1-0 con un gol decisivo de Mohammed Kudus al minuto 47. Las 'Estrellas Negras' se han convertido en la quinta selección africana y la vigésimo primera en garantizar su presencia en la cita que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

¿Cómo fue esta clasificación? El equipo dirigido por Otto Addo lideró con 25 puntos el Grupo I de las eliminatorias africanas y selló así su quinta participación mundialista, después de haber estado en Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014 y Qatar 2022.

Como decimos, Ghana se convierte en la quinta selección africana en asegurar su participación en el Mundial 2026, después de Marruecos, Túnez, Egipto y Argelia.

Recordemos que México, Estados Unidos y Canadá se clasificaron de forma directa como anfitriones de la fase final. Además, todavía queda tiempo ya que el Mundial 2026 tendrá lugar entre el 11 de junio y el 19 de julio de 2026. 27 plazas quedan por asignar, entre las que aún faltan 16 selecciones europeas y cuatro africanas. No obstante, tras este parón conoceremos más países de los que podremos disfrutar en el Mundial del próximo año.