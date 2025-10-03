Queda poco más de medio año para que comience el Mundial 2026 celebrado en Estados Unidos, México y Canadá. Cada vez se conocen más detalles de esta cita futbolística. Ahora, Adidas ha presentado el balón con el que se disputará la competición. Se trata de Trionda pro, una pelota que sigue la tendencia de abandonar los clásicos patrones hexagonales y, en su lugar, se compone únicamente de cuatro paneles.

Encima de un fondo blanco, el esférico lleva un diseño en tres colores con bordes dorados, cada uno correspondiente a los países anfitriones de la Copa del Mundo: el rojo incluye una hoja de arce que representa a Canadá, el verde, un águila real propia de México y el azul lleva un patrón estrellado que hace referencia a la bandera de Estados Unidos.

Pero, ¿Por qué se ha escogido llamarlo Trionda? Según explica la FIFA, se llama así porque "Trionda se compone del prefijo 'tri' —que significa tres— y del sugerente término 'onda'. El nombre del balón simboliza una ola colectiva de alegría que recorre los países y une el mundo a través del fútbol".

Este nuevo balón de cara al Mundial 2026 ha sido presentado oficialmente en Nueva York, y trae bajo su piel toda la tecnología posible, siendo incluso capaz de determinar el momento exacto del golpeo del balón e incluso cuando un futbolista toca el balón con la mano. Esa es la principal mejora del balón para el fútbol moderno.

Otra de las novedades es que está fabricado con una nueva construcción de cuatro paneles para un rendimiento superior. La geometría fluida del diseño replica las ondas representadas en el nombre oficial del balón. Cada panel incluye los colores nacionales: rojo, azul y verde, que se conectan formando un triángulo en el centro del panel, simbolizando la unión de tres países para albergar el torneo por primera vez.

La mejor tecnología para el fútbol

Como explica la FIFA en su blog oficial, el nuevo Adidas Trionda Pro estará equipado con un sensor de movimiento de 500 Hz de última generación que es capaz de enviar datos en tiempo real al sistema de videoarbitraje o VAR. ¿Dónde estará este sensor? El sensor de movimiento se ubica dentro de una capa especialmente creada en uno de los cuatro paneles. Además, el hecho de sumar contrapesos en los otros tres paneles garantizan estabilidad y equilibrio en el vuelo.

El chip servirá para recopilar información en tiempo real de cada toque y la transmitirá instantáneamente a los árbitros del VAR, algo que les va a permitir decidir con mayor precisión y rapidez acerca de acciones polémicas como posibles fueras de juego, penaltis o toques con la mano. Asimismo, el balón también incorpora una tecnología que se encarga de procesar los datos obtenidos mediante Inteligencia Artificial (IA) con el objetivo de acelerar las decisiones arbitrales sin interrumpir el ritmo del partido.

Sobre el rendimiento del balón, la FIFA ha comentado que "incorpora unas costuras deliberadamente profundas, conformando una superficie que le confiere una estabilidad óptima cuando se desplaza por el aire, pues garantiza una excelente resistencia aerodinámica que se distribuye de manera uniforme". Pero no solo eso, sino que la estrella, la hoja de arce y el águila grabados sobre el balón también tienen la intención de generar un "agarre elevado al driblar o al golpearla en condiciones húmedas o mojadas".

Otra de las novedades, quizá de las más importantes, es que este balón recibirá información de hasta doce cámaras dispuestas en los estadios, conectadas con el sensor de movimiento del chip. Eso sí, lo que no tendrá el balón será un GPS que determine la trayectoria, pero sí que tendrá la tecnología de la línea de gol.

Tres colores, tres países: Estados Unidos, México y Canadá

Como hemos dicho, cada país anfitrión está representado mediante iconografía significativa: una estrella para EE. UU., una hoja de arce para Canadá y un águila para México. Estos iconos aparecen como gráficos llamativos en los paneles, además de estar sutilmente grabados en la base mate del balón. Como no puede ser de otra manera, el diseño se completa con detalles dorados en homenaje al trofeo de la Copa Mundial FIFA.

Sam Handy, Gerente General de Adidas Football, comentó: "Con el Trionda, cada detalle tiene un impacto. Las texturas en relieve, los gráficos en capas y los colores vibrantes hacen que el balón destaque al instante, creando un diseño que se siente vivo".