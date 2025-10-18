De Zamora a Iniesta: el mapa del callejero español que homenajea a las leyendas del fútbol

El fútbol es el deporte rey y, por ello, su influencia en la sociedad va más allá del césped y las gradas. Leyendas, secretos y gestos han ido influyendo poco a poco en la sociedad, la política y el devenir de los diferentes países a lo largo de la larga historia. De hecho, el deporte rey también pasea entre calles, plazas, glorietas y avenidas. Tanto que España tiene casi un centenar de nombres de futbolistas recorriendo las calles de sus diferentes ciudades.

La palma se la lleva Madrid, con tres decenas, seguida de Andalucía, con una veintena. Luego aparecen calles y glorietas en Baleares, Canarias, Murcia, Valencia, Cataluña, Galicia, Extremadura, Aragón, Asturias, Cantabria y el País Vasco. Lo más curioso de este callejero futbolístico es que también aparece un árbitro, José Emilio Guruceta, en Roquetas, y una mujer, Nita Carmona.

No obstante, el nombre más repetido en el callejero español, con hasta 11 calles, plazas y pasajes en diferentes pueblos y ciudades, es el de Ricardo Zamora. Tampoco se queda corto José Antonio Camacho, con seis eso sí, todas ellas en Murcia. Pero no son los únicos sino que también aparecen algunos fundadores de clubes como Joan Gamper, Juan Padrós o Adolf Vázquez Humasqué, así como jugadores de la talla de Alfredo Di Stéfano, Ladislao Kubala, Luis Suárez, Iker Casillas, Andrés Iniesta o Johan Cruyff.

Pero además, en Ambroz, Granada, hay calles para Di Stéfano, Kubala y Luis Suárez. Paco Gento también cuenta con su calle en El Astillero, provincia de Cantabria, y Juanito, en Fuengirola. Por su parte, la calle Santiago Bernabéu se ubica en la esquina del Paseo de la Castellana 134 y el Paseo de la Habana 13. Tiene 200 metros de longitud, la misma distancia que la separa del estadio blanco.

Además, en 2010, la Junta de Vicálvaro aprobó el nombre de Ferenc Puskas a una de las nuevas calles del barrio El Cañaveral, que limita al este con la Cañada Real y al norte con el municipio de Coslada. Calle que se cruza con la de un ilustre ciclista como Luis Ocaña.

Las calles de Madrid con mucho fútbol

En la capital española hay una calle llamada Real Madrid que hace esquina con una cuyo nombre es ‘Atlético de Madrid’ en el distrito de Carabanchel. Por su parte, en Vallecas como no puede ser de otra manera hay una calle del Rayo Vallecano, junto a su Ciudad Deportiva. También perpendicular a la calle Real Madrid está la calle Real Betis que recibió su nombre en 1961. Por su parte, en Barcelona, la carrer de Joan Gamper se encuentra a sólo tres manzanas del Camp Nou. Y la de Josep Samitier es aledaña al estadio azulgrana.

En la capital no todos los nombres están en las calles del centro sino que, por ejemplo, Móstoles es el caso perfecto del reconocimiento al hijo predilecto. Iker Casillas, campeón de Europa y del Mundo, recibió una placa tras ser nombrado campeón. Pero no es el único, ya que Andrés Iniesta también tiene su reconocimiento por parte de sus vecinos de Fuentealbilla.

Vicente del Bosque, otro de los héroes del Mundial de Johannesburgo, tiene también una calle en Boadilla del Monte. Pero no es el único entrenador sino que su antecesor Luis Aragonés también da nombre a la avenida que da acceso al estadio del Atlético de Madrid, en el barrio de Las Musas. Además, en Hortaleza, ya tiene ‘El Sabio’ un Polideportivo municipal con su nombre.

Deporte y callejero español

También hay municipios como Zaragoza y Mairena de Aljarafe (Sevilla) que han inaugurado en los últimos años rotondas con los nombres "Selección Española" y "Campeones del Mundo". Pero no es lo único sino que las Champions del Real Madrid merecen un homenaje y así lo decidió el municipio murciano de Blanca. En este pequeño pueblo el madridismo se vive de manera diferente… Más allá de que el nombre del pueblo haga referencia al color de la camiseta del Madrid, desde el 18 de julio de 2016, Blanca cuenta con una calle con un nombre muy madridista: "la Undécima".

Pero los recuerdos no son solamente de cosas bonitas, hay algunas calles que recuerdan lo más triste del fútbol como la calle Antonio Puerta, pegadita al Sánchez Pizjuán. O la calle Manuel Preciado junto al estadio de El Molinón. Además, Bilbao rinde culto a Pichichi y a Telmo Zarra, sus dos goleadores más legendarios con dos vías junto a San Mamés.

Primera mujer futbolista con calle en España

Una de las últimas calles con nombre de un deportista en ver la luz es la de la malagueña Nita Carmona, la pionera que se vendaba los pechos para hacerse pasar por hombre para poder jugar a un deporte vetado a las mujeres en ese momento. Hace unos años, una comisión del Ayuntamiento de Málaga lo aprobó tras la respuesta de la gente a una petición de Change en la que superó las 35.000 firmas. En la ubicación escogida para instalar la placa conmemorativa se ha tenido en cuenta el lugar donde nació, en las inmediaciones del barrio de Capuchinos.

Recordemos que Carmona disputó partidos en el Sporting Club de Málaga, que fue fundado por el padre salesiano Francisco Míguez. Posteriormente, fue a vivir con unos familiares a Vélez-Málaga y allí jugó con el Vélez Club de Fútbol, donde la apodaron ‘Veleta’.

El fútbol, al fin y al cabo, es parte del patrimonio emocional del país. Y que nombres como Zamora, Iniesta o Puerta figuren en el callejero demuestra que, para muchos españoles, el fútbol no termina con el pitido final: continúa.