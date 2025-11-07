Zohran Mamdani, el candidato demócrata, de 34 años y cercano a la izquierda radical, se ha convertido en el alcalde más joven de Nueva York desde 1892 y el primero musulmán. Su llegada a la élite política está desvelando algunas informaciones personales, como la relación que mantiene el de Kampala con el Real Oviedo.

En 2012, cuando Zohran Mamdani apenas tenía 21 años, se implicó en salvar al Real Oviedo. Durante aquel año, los carbayones se encontraban sumidos en una grave crisis financiera en Segunda División B e impulsaron una campaña para salvar la entidad. En este proceso, miles de aficionados adquirieron participaciones en el Real Oviedo, convirtiendo al equipo del Carlos Tartiere en propiedad de los hinchas.

Orgullo carbayón

El actual político se enteró de la necesidad a través del periodista Sid Lowe y no dudó en aportar su granito de arena. Mamdani compartió en redes sociales un mensaje en el que se hacía eco de haber entrado a formar parte de la entidad: "Acabo de comprar una acción, ¿posiblemente el primer accionista de Oviedo con sede en Maine?", escribió junto al hashtag "SOS Oviedo".

Tras su triunfo en las elecciones de Estados Unidos, el Real Oviedo ha felicitado al demócrata teniendo en consideración la aportación de aquel joven residente en Maine: "¡Enhorabuena por tu victoria! Nueva York ahora tiene mucho más del color azul Oviedo!".

Congratulations on your victory! New York now has much more of an Oviedo-blue colour to it#RealOviedo 🔵⚪️ https://t.co/jd9ZlNB2vA — Real Oviedo (@RealOviedo) November 6, 2025

Por otro lado, Zohran Mamdani se ha declarado en múltiples ocasiones como un gran aficionado del fútbol, especialmente del Arsenal desde la época de Henry y se ha mostrado ilusionado con la celebración del Mundial 2026 en Estados Unidos, en casa: "Fui a Sudáfrica en 2010. Sé lo que representa este torneo, que es el torneo más popular del mundo y también lo que podría ser, que es una celebración del fútbol mundial", mantuvo en The Athletic.