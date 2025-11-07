La FIFA ha publicado la lista de nominados a los premios The Best 2025, que reconocen a los mejores futbolistas, entrenadores y porteros de la última temporada. En el apartado masculino, París Saint-Germain y FC Barcelona acaparan el protagonismo, con siete representantes entre los once finalistas. Solo un jugador del Real Madrid, en este caso Kylian Mbappé, logra colarse en la lista, junto a representantes del Liverpool, Chelsea y Bayern de Múnich.

¿Quiénes son los elegidos? El panel de expertos de la FIFA ha seleccionado a Vitinha, Achraf Hakimi, Ousmane Dembélé y Nuno Mendes por parte del PSG, y a Pedri, Lamine Yamal y Raphinha por el Barcelona. Completan la lista Mbappé (Real Madrid), Salah (Liverpool), Cole Palmer (Chelsea) y Harry Kane (Bayern).

Llama la atención la ausencia de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, que por primera vez en más de una década quedan fuera de los principales premios individuales de la FIFA, confirmando un cambio de era en el fútbol mundial.

Dembélé, de Balón de Oro a favorito al The Best

El gran favorito a suceder a Vinicius como ganador del The Best 2025 es Ousmane Dembélé, que llega a la gala tras conquistar el Balón de Oro 2025 con una temporada sobresaliente en el PSG. El francés parte como favorito por delante de Mbappé y de la joven estrella del Barça, Lamine Yamal.

¿Cómo es la votación? La FIFA explicó que el proceso mantiene su fórmula tradicional, es decir, los votos se reparten a partes iguales entre capitanes y seleccionadores de las 211 federaciones miembro, periodistas especializados y aficionados registrados en FIFA.com. Cada bloque representa un 25 % del resultado final. Aunque todavía no hay fecha oficial para la entrega de los galardones, la ceremonia se celebrará previsiblemente en diciembre de 2025, siguiendo la costumbre de los últimos años.

España, potencia mundial también en el fútbol femenino

En la categoría femenina, España vuelve a dominar la escena internacional. De hecho, de las 17 nominadas, cinco son españolas: Patri Guijarro, Claudia Pina, Aitana Bonmatí y Alexia Putellas, del FC Barcelona, y Mariona Caldentey, actualmente en el Arsenal. El resto de candidatas incluye nombres como Lucy Bronze, Alessia Russo, Kadidiatou Diani o Chloe Kelly, entre otros.

En los últimos años, el dominio español es abrumador: Alexia Putellas ganó el premio en 2021 y 2022, y Aitana Bonmatí en 2023 y 2024. Ambas repiten este año como favoritas, con Mariona Caldentey sumándose a la terna de aspirantes. La hegemonía de las jugadoras españolas, impulsada por el éxito del Barcelona en la Champions y por la selección nacional, refuerza la posición de LaLiga F en el panorama internacional.

La presencia española también llega a los banquillos

En los premios a mejor entrenador y entrenadora del año, la representación española vuelve a ser destacada. Entre los técnicos masculinos figuran Mikel Arteta (Arsenal), Luis Enrique (PSG), Javier Aguirre (Mallorca) y Hansi Flick (FC Barcelona), además de Enzo Maresca, Arne Slot y Roberto Martínez.

En el apartado femenino, Jonatan Giráldez —técnico del Barça— es uno de los cinco finalistas, junto a Sonia Bompastor, Seb Hines, Renee Slegers y Sarina Wiegman.

Los premios a los mejores porteros y la emoción del Puskás

La FIFA también ha publicado las listas de candidatos a mejor portero y portera del año 2025. Entre los hombres, aparecen nombres consagrados como Courtois, Alisson, Dibu Martínez, Donnarumma, Neuer, Raya, Sommer y Szczesny.

En la categoría femenina, la española Cata Coll es una de las siete nominadas, junto a Ann-Katrin Berger, Christiane Endler, Hannah Hampton, Anna Moorhouse, Chiamaka Nnadozie y Phallon Tullis-Joyce.

Además, la FIFA mantiene sus galardones más simbólicos: el Premio Puskás, al mejor gol del año, y el Premio Marta, equivalente femenino. Ambos serán decididos por votación conjunta de los aficionados y un panel de leyendas del fútbol con el mismo peso en el resultado final.

Manolo el del Bombo, nominado póstumamente

En una de las menciones más emotivas de esta edición, la FIFA ha incluido al fallecido Manolo el del Bombo entre los tres candidatos al Premio a la Afición 2025. El organismo reconoce así la trayectoria del seguidor más emblemático de la Selección española, fallecido este año, y su legado como símbolo del entusiasmo y la fidelidad a los colores nacionales.

También se entregará el Premio Fair Play a la deportividad y el reconocimiento al Mejor XI del año, donde aparecen numerosos jugadores de LaLiga como Cubarsí, Koundé, Bellingham, Pedri, Fabián, Valverde o Vinicius.