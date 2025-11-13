Stefan Milojevic, hijo de un ex del Mallorca, cae como jefe neonazi del narco en Baleares

Stefan Milojevic, luchador profesional de Artes Marciales Mixtas (MMA) e hijo del Goran Milojevic, ha sido detenido por ser el líder de una organización criminal relacionado con el narcotráfico en España y Europa, según informa El Español. Después de dos años de investigación, "la Policía Nacional y la Guardia Civil han puesto fin al plan de Stefan y ha desmantelado su organización", explican en el periódico.

En la operación, en la que fueron detenidas 76 personas, se han incautado 687 kilos de cocaína y 2.500 kilos de hachís. El hijo de Goran Milojevic podría ser acusado por presuntos delitos de: narcotráfico, tráfico de armas, cohecho y pertenencia a organización criminal.

Los comienzos

La banda asentó en Mallorca su sede nacional y Stefan se estableció como su líder y fundador. Se establecieron bajo la excusa de ser una banda motera con representación oficial, pero los autoridades comenzaron a vigilarles.

En redes sociales compartía su afición al ring y a la lucha, pero también publicaba encuentros con miembros de lo que definía como una "hermandad". Esa hermandad respondía al nombre de United Tribuns. Estaban vinculado al ultranacionalismo serbio en Bosnia y no solo estaban implicados en el mundo de la droga, también en el de la prostitución.

Caída de la banda, pero resurgimiento

Hace cinco años, en 2020, el hijo de exfutbolista ya fue detenido, pero no entró en la cárcel después de ser condenado a año y medio de prisión. A pesar de la caída de la banda, Stefan constituyó conexiones directas con la mafia albanesa y con clanes de Montenegro.

En julio de 2025, la Guardia Civil intervino una conversación de Milojevic con Rubio Malo, enlace de la mafia albanesa, en la que reconoció que "esto es la Champions League. Aquí no podemos llegar a más. Es la cima".

Según informan en El Español, consiguió hacerse con topos en la policía y vigilaba a los agentes con 'lapas' de seguimiento, lo que ha dificultado su captura.

Stefan, quien llegó a Mallorca cuando apenas tenía tres meses, probó en la cantera del RCD Mallorca, pero finalmente no siguió los pasos de su padre en el mundo del fútbol y apostó por el ring. Poco después, entraría en el mundo de las drogas, lo que le ha llevado a la detención.