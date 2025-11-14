Muere Xabier Azkargorta, técnico español que llevó a Bolivia a su único Mundial

El entrenador español Xabier Azkargorta, que dirigió al Espanyol de Barcelona entre 1983 y 1986 y llevó a la selección de Bolivia al Mundial de 1994, ha fallecido este viernes a los 72 años en Bolivia.

En España, dirigió al Nàstic durante una temporada entre 1982 y 1983. Seguidamente se fue al Espanyol, donde estuvo durante tres años, hasta 1986. En 1987 aterrizó en el Sevilla para pasar dos años en la capital hispalense. Por último, estuvo dos campañas en el Tenerife, conjunto en el que es muy recordado.

El adiós de algunos equipos

Su huella en los conjuntos por lo que pasó fue importante. "Lamentamos comunicar que nos ha dejado Xabier Azkargorta. Con 134, se convirtió en el séptimo técnico con más partidos en la historia del club", ha informado el Espanyol de Barcelona.

Lamentamos comunicar que nos ha dejado Xabier Azkargorta, entrenador del RCD Espanyol entre 1983 y 1986. Con 134 encuentros, se convirtió en el 7º técnico con más partidos en la historia del Club. Nuestro más sentido pésame a familiares y amigos. Descanse en paz. pic.twitter.com/jK49ZHakpE — RCD Espanyol de Barcelona (@RCDEspanyol) November 14, 2025

La muestras de cariño y respeto se han seguido sucedido en todos los equipos españoles. "El Sevilla FC lamenta el fallecimiento de Xabier Azkargorta, quien fuera entrenador sevillista desde 1987 hasta 1989. Descanse en paz", escribieron desde la entidad d

El Tenerife, de hecho, ha recordado que Azkargorta fue clave en la permanencia y anunció que este sábado, durante el partido contra el Celta B, se guardará "un minuto de silencio en su memoria".

Más allá de su carrera en los banquillos en España, Azkargorta llevó a la selección absoluta de Bolivia a disputar su único Mundial en 1994. También dirigió a la selección de Chile. Lejos de las fronteras españoles, entrenó al Yokohama Marinos japonés entre 1997 y 1998, al Chivas mexicano en 2005 y a varios equipos bolivianos.