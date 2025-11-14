Sainete en los huevazos a Rubiales: su tío es actor y no habrá denuncia

Luis Rubiales se dio cita en el Espacio Eventize de Madrid para presentar su libro Matar a Rubiales. Antes de que el expresidente de la Federación Española de Fútbol comenzase a hablar de su ejemplar, un hombre se dirigió hacia él increpando y lanzando tres huevos. En un primer momento no se conocía la identidad del agresor, pero minutos más tarde salió a la luz que era su tío, Luis Rubén Rubiales.

En un primer momento, el agresor entró al acto con una capucha, abrigo cerrado y cascos, una apariencia que sorprendió a algunos de los asistentes al tratarse de un espacio cerrado. "No sabía ni quién era, me he enterado después", sostuvo Rubiales y después reconoció quién era.

Rubiales explicó a los medios: "Es un tío carnal mío, una persona desequilibrada, que no debe estar bien. Veremos qué podemos hacer para que no vuelvan a suceder estas cosas. Una pena". Además, aseguró que "más que pedir perdón, tendrá que rendir cuentas en la Justicia". Sin embargo, se ha conocido que el expresidente no presentará ninguna denuncia contra el hermano de su padre, aunque la empresa organizadora si tiene en mente demandar.

Televisión y polémica familiar

Luis Rubén Rubiales, que es actor, ha trabajado en series como Cuéntame, El secreto de Puente Viejo, El ministerio del tiempo, Amar es para siempre, Gigantes o La que se avecina. Otra de sus apariciones más destacadas se encuentra en el programa documental ¿Dónde estabas entonces?, en el que aparece que interpretó escenas dramatizadas como 'actor de escenificación'. Asimismo, protagonizó una campaña de Vivus, empresa de préstamos online.

En sus publicaciones en redes sociales ha sido crítico con su sobrino, comentando en una de ellas en Facebook: "Este pelao alardeaba que era amigo de Pedro Sánchez, Pablo Iglesias... y toda la patulea. Le van a aplicar las leyes que tanto defendía y que mejor que predicar con el ejemplo", en relación a la noticia sobre el juicio por el beso a Jenni Hermoso.