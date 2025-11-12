Rubiales señala la "gestión desastrosa" de Louzán en Galicia: "Hubo que reflotar con millones desde la Federación"

El expresidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, rompió su silencio en El Chiringuito de Jugones para arremeter contra su sucesor, Rafael Louzán, a quien acusó de una "gestión desastrosa" en Galicia y de "mentir" sobre su relación personal. Rubiales también negó implicaciones en casos de corrupción y abordó otros temas como el Mundial 2030 y el ‘caso Negreira’.

El expresidente señaló que "lo tuvimos que reflotar con una deuda de dos o tres millones de euros desde la Federación Española" al actual mandatario de la RFEF. Además, aseguró que Louzán "no conoce el fútbol desde dentro y tiene vetadas a las Federaciones Territoriales, que son el alma, porque son los que están con los niños".

En lo que respecta a la relación que mantienen, explicó que, aunque Louzán ha dicho en muchos momentos que es "tensa", si se leen los mensajes intercambiados por teléfono, "eran siempre halagadores". Incluso, los días posteriores al beso no consentido de Rubiales a Jenni Hermoso, el presidente de la RFEF escribió a Luis Rubiales: ‘Lo que necesites, aquí estoy’: "Después ha dicho cosas diferentes, pero ha mentido claramente", aclaró.

Al ser preguntado sobre Luis de la Fuente, afirmó que "hay que medirlo por lo que hace en su trabajo como seleccionador" y ha matizado que "a nivel personal conmigo, sabe perfectamente lo que ha dado y que yo habría actuado con él de otra manera".

Sobre los temas de corrupción

Posteriormente, pasó a conversar sobre el ‘caso Supercopa’. El expresidente explicó que el asunto empieza por un periodista con una noticia falsa y es Piqué quien se pone en contacto con Rubiales para sacar adelante el proyecto: "No hay ninguna mordida. He tenido más de 100 denuncias y de todas las que han llegado hasta el final, en casos de corrupción, se ha demostrado que he actuado siempre con honestidad. Y la que tengo ahora se demostrará también".

Luis Rubiales subrayó su inocencia y transparencia: "Yo no me he llevado ni un céntimo. No conozco a nadie que dé la cara desde el principio hasta el final como la estoy dando yo en todos los sitios demostrando mi inocencia con documentos" y volvió a criticar a Louzán: "Es mucho más fácil tener un presidente como Rafael Louzán, que dice a todo que sí".

Respecto al Mundial y el ‘caso Negreira’

La sede para la final de ese Mundial 2030 también tuvo protagonismo durante la entrevista. "Ojalá sea en España. Vamos, yo te puedo asegurar que Fouzi – Lekjaa –, que es el presidente de la Federación Marroquí, conmigo ni hubiera planteado la posibilidad de que se jugara en Marruecos. Seguro. Eso te lo garantizo", respondió. Además, apostilló que la actitud de Pedro Sánchez puso en riesgo la candidatura: "No se sabía el daño que se hacía y nos ha costado muchos vaivenes poder conseguir la candidatura del Mundial".

Otro tema fue José María Enríquez Negreira. "Se me ha atacado porque se quitó del código ético una alusión a la no prescripción de los delitos deportivos. Eso era una norma del año 2015, yo expliqué que no era nuestra y que además no servía de nada la norma, que es la ley la que manda y que no servía de nada", aseguró.

"Nosotros lo quitamos e informamos siempre a todos los clubes y ningún club nos mandó nada al respecto. Llamamos a UEFA inmediatamente, que es la autoridad competente, y nos pidieron más información y se le mandó. Y hay un expediente abierto que no se ha cerrado", remarcó Rubiales.