Esa bomba de racimo humana conocida como Rafael Louzán

Si yo fuera amigo o familiar de Rafael Louzán le pediría, por favor, que no volviera a hablar en público y dejase que lo hiciera en su lugar el verdadero presidente de la federación española de fútbol, que es Javier Tebas. Porque si Louzán no hablara nunca, si Louzán no se explicara en público, cabría la posibilidad de que dudásemos sobre él. Pero al hacerlo, al hablar, se despejan todas las dudas. No hay ningún misterio, Louzán es lo que es, es Louzán. Cuando ayer, a eso de las dos de la tarde, Juanfe Sanz nos dijo que había entrevistado a Louzán y que, por primera vez, el presidente de la federación iba a dar su opinión acerca de si el partido de Miami adulteraba o no la Liga, pensé: "¿Te imaginas que cuando le pregunte se le ocurre decir la verdad?" Todo el mundo sabe que un Villarreal-Barcelona fuera de territorio nacional español adultera y altera la Liga, también lo sabe Louzán, pero el presidente de la federación no puede plantarse delante de Juanfe y decirle "por supuesto que sí adultera la Liga este partido al que acabamos de dar el visto bueno".

La respuesta de Louzán podría haber sido más inteligente o, simplemente, Louzán podría haberle dicho a Juanfe, "pregúntele usted a Tebas". Pero no, ha sido terrible. Han sido cuarenta segundos increíbles. Juanfe le ha preguntado si él creía que el Villarreal-Barcelona adulteraba la Liga y la respuesta de este personaje ha sido la siguiente: "Miami es un buen lugar, hay muchos españoles allí"... Acabáramos. Por supuesto que Miami es un sitio extraordinario y naturalmente que hay allí muchos españoles pero, ¿hay en Miami más o menos seguidores del Villarreal que en Villarreal? Yo creo que en Villarreal hay más socios del Villarreal que en Miami, ¿no? Porque, de lo contrario, ¿a santo de qué jugar los partidos del Villarreal en La Cerámica y no en Miami cuando, como dice Louzán, Miami es un sitio fantástico y hay allí muchos españoles?

Y luego está la famosa táctica federativa del "yo pasaba por allí". Oiga, ¿qué le parece a usted que el Barça pagara durante 17 años al vicepresidente arbitral? Respuesta de Louzán: "Yo pasaba por allí". No, óigame, no, usted entró ahí en pantalones cortos. ¿Tan difícil es condenar lo evidente? Pues no. Y, a propósito del bodrio éste de Miami, tres cuartos de lo mismo. Dice, "nos llegó una petición de una empresa que se llama Relevent", y añade, "creo que es"... Ah, ¿que no está usted seguro del nombre de la empresa a la que le han vendido los derechos de un partido de la Liga que ustedes organizan? ¿No sabe usted si le han vendido el partido a una empresa que se llama Relevent o a una empresa que se llama Stupid man? ¿No sabe usted nada? Y sigue. Dice, "y lo que hemos hecho es tramitarlo". O sea que ustedes no tienen opinión propia en la federación. Si viene una empresa que se llama Relevent, creo que es, y les pide organizar no un partido sino toda la Liga española en Miami porque Miami es un sitio fantástico y hay muchos españoles, ustedes lo tramitan y punto. Porque ustedes, claro, no piensan. No tienen ustedes criterio propio. "Lo único que hemos hecho es tramitarlo". "Oye, Louzán, que el partido del domingo en Getafe queremos jugarlo con balones de rugby en vez de balones de fútbol". Y ustedes lo tramitan. Punto. No hay nadie ahí que diga, "hombre, a lo mejor no deberíamos tramitar un partido de la Liga española de fútbol que quieren jugar con un balón de rugby". O sea, usted, Louzán, pasaba por allí.

Y remataba Louzán. "Oiga, ¿qué opina sobre la posible adulteración de la Liga?" Y dice este auténtico monstruo de la comunicación, este Churchill gallego, dice: "Estos dos equipos tienen que jugar, da igual el sitio". Ah, que da igual el sitio. O sea, da igual que el Villarreal-Barcelona se juegue en Villarreal que en Bucaramanga, en Ekaterimburgo o en Tianjín. Eso sí da igual pero… los árbitros tienen que ser españoles. Y los federativos. Pues con estos bueyes deberemos arar. Pero vamos a ver, Rafael, ¿no tienes amigos? ¿O alguien de prensa que te diga que no hables con nadie nunca y bajo ninguna circunstancia? "Yo pasaba por allí". "Yo no sé nada". "Yo no tengo nada que ver". Oiga, pues si usted no sabe nada y solo pasaba por allí, ¿para qué le necesitan ahí?