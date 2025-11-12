De la Fuente afea al Barça su gestión de Lamine Yamal y avisa sobre la falta de "sentimiento"

Unas horas después de que se conociera la desconvocatoria de Lamine Yamal con la selección española, Luis de la Fuente habló sobre el asunto en El Partidazo de COPE. El seleccionador reconoció que el futbolista se marchó triste porque "tenía muchísima ilusión en participar" y "dejó un mensaje muy bonito" a sus compañeros en el chat del grupo: "Este grupo es una familia, y Lamine es un miembro más", aseguró.

Desde el primer momento el de Haro respaldó el comunicado emitido por la RFEF durante la mañana del 11 de noviembre. Luis de la Fuente apuntó que es fundamental que haya entendimiento entre el club del jugador y la selección: "Seguramente se nos tenía que haber comunicado que se le iba a hacer ese tratamiento antes, no después".

Además, Luis de la Fuente matizó que ante la situación "no vamos a correr riesgos, y como siempre he apuntado, aquí lo que priorizamos es la salud del futbolista", un mensaje también en forma de respuesta a la petición del FC Barcelona para cuidar a Lamine Yamal. Y sostuvo: "Coincido totalmente con ellos, pero vamos, que no vengan a darnos lecciones".

El rifirrafe entre Lamine y Carvajal

El seleccionador de España dejó claro que había hablado con Lamine y Carvajal sobre lo ocurrido en El Clásico: "He hablado con ambos, y hemos hablado de otras cosas, y con Dani, principalmente de su lesión. Luego he hablado de ese tema y con total normalidad. Yo estaba seguro que coincidiendo, no iba a haber ningún inconveniente".

Para él, es importante ser cauteloso con la manera de actuar porque pueden existir consecuencias: "De vez en cuando hay que tener cuidado con las expresiones, con las formas de decir las cosas, que a veces se sacan de contexto y parece mucho más de lo que dices", explicó.

Sin embargo, piensa que este tipo de situaciones deben gestionarse desde un nivel más alto de las instituciones y no a través de entrenadores, dado que pueden afectar a algo más importante y es al "sentimiento de país, de selección nacional". Por último, y antes de centrarse en los partidos ante Georgia y Turquía, señaló que "quizá alguien esté faltando a ese sentimiento".