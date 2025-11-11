Lamine Yamal, desconvocado de la Selección tras someterse a un tratamiento sin avisar a la RFEF

La selección español de fútbol ha emitido un comunicado para informar que Lamine Yamal ha sido desconvocado para los partidos que los de Luis de la Fuente disputarán ante Georgia y Turquía. En su lugar, Jorge de Frutos se une a los internacionales españoles.

Desde la RFEF se han mostrado molestos a la par que sorprendidos al conocer que el futbolista había sido sometido a un procedimiento para tratar sus molestias sin haber sido informada la selección de esta medida.

Además, esto llega después de que Lamine Yamal disputase los 90 minutos de la última jornada frente al Celta y anotase un tanto antes de marcharse al descanso. Por lo que se avivan aún más tensiones entre Luis de la Fuente y el técnico alemán.

Molestos dentro de la selección

"Los Servicios Médicos de la RFEF desean expresar su sorpresa y malestar tras conocer a las 13:47 horas del lunes 10 de noviembre, día del inicio de la concentración oficial con la selección nacional, que el jugador Lamine Yamal había sido sometido a un procedimiento invasivo de radiofrecuencia para el tratamiento de sus molestias en el pubis esa misma mañana".

Lamine Yamal es desconvocado para jugar contra Georgia y Turquía. ℹ️ Leer más: https://t.co/atDKuEHhN4 #VamosEspaña | #CopaMundialFIFA pic.twitter.com/18d34HtQdJ — Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) November 11, 2025

"Dicho procedimiento se ha realizado sin comunicación previa al cuerpo médico de la Selección teniendo conocimiento de los detalles del mismo únicamente mediante un informe recibido a las 22:40 horas de anoche, en el que se indica la recomendación médica de reposo durante 7-10 días".

"Ante esta situación, y priorizando en todo momento la salud, seguridad y bienestar del jugador, la Real Federación Española de Fútbol ha tomado la decisión de liberar al deportista de la presente convocatoria. Confiamos en que pueda evolucionar favorablemente y le deseamos una pronta y completa recuperación", han terminado afirmando.