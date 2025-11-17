El 'sablazo' del Barcelona a sus aficionados: volver al Camp Nou sale por un ojo de la cara

El Barcelona vuelve al Camp Nou. Será en el partido de la decimotercera jornada de LaLiga EA Sports que disputarán el Barcelona y el Athletic Club. La noticia la ha hecho oficial el propio club azulgrana, pero ojo al precio del retorno para el aficionado.

Este lunes también se han hecho públicos los precios de las entradas para este partido y el Barcelona se ha ido hasta los 199 euros en la más barata. Dicha entrada está situada en un fondo detrás de una portería o en el córner. Es un precio histórico porque además hablamos de la entrada más económica, según el Barcelona.

El club informó mediante un comunicado que el estadio permite albergar partidos con un aforo parcial de 45.401 espectadores. Se incluye toda la zona de lateral del Spotify Camp Nou, y se suma a la licencia ya concedida de la fase 1A, que engloba las áreas de tribuna y de gol sur.

Los precios van subiendo de manera astronómica de la más barata a la más cara. La entrada de tribuna de primera gradería vale 589 euros y las VIP llegan a los 1.000 euros. Estas incluyen acceso al palco.

El Barcelona se vanagloria eso sí de una reducción del 20% para los socios del club. Además, hay 23.000 socios que tienen precios más reducidos por haber tenido el abono cuando el equipo estuvo jugando como local en Montjuïc.