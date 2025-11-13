Xavi Pascual vuelve este año a dirigir al Barça de baloncesto, nueve años después de su salida. El técnico catalán, que llevó al club a la conquista de su segunda Euroliga en 2010, firmará un contrato hasta junio de 2028. El anuncio se ha hecho oficial este jueves tras cuatro días de intensas negociaciones con el club, y pone fin a un proceso iniciado el pasado domingo con el cese de Joan Peñarroya.

La decisión, según confirman fuentes próximas al técnico, ha estado marcada por un componente emocional evidente. "Ha pesado más el corazón que la cabeza", reconocen en su entorno. Pascual es un entrenador formado en la cantera azulgrana, símbolo de una de las etapas más exitosas del baloncesto culé, y su vuelta supone también un intento del club por recuperar parte de ese espíritu perdido.

El nuevo contrato será por tres temporadas y el entrenador asumirá oficialmente el cargo el próximo lunes, una vez se cierren los trámites administrativos. Hasta entonces, será Óscar Orellana quien dirija al equipo en los próximos dos encuentros: este viernes ante la Virtus Bolonia, en Euroliga, y el domingo frente al Baskonia, en la Liga Endesa. Para ver el debut de Pascual en el banquillo azulgrana de nuevo hay que esperar al jueves 20 de noviembre en Estambul, ante el Anadolu Efes, acompañado por su ayudante de siempre, Íñigo Zorzano.

Un reto en medio de la tormenta

El regreso de Xavi Pascual llega en un momento crítico para la sección culé de baloncesto. No hay más que darse cuenta de que el equipo acumula un inicio de temporada irregular (6 victorias y 4 derrotas en Euroliga; 2-4 en la Liga Endesa) y una plantilla que "no termina de responder al nivel exigido". La situación ha generado malestar en la grada y dudas en la directiva, que veía cómo el proyecto deportivo perdía rumbo y conexión con el Palau.

Más allá de lo deportivo, la delicada situación económica del club ha condicionado toda la operación. Aunque las dos partes alcanzaron rápidamente un acuerdo sobre el contrato, Pascual tenía reservas por la falta de recursos para competir con los grandes de Europa. No hay que olvidar que el Real Madrid dispone de una masa salarial cercana a los 49 millones de euros, frente a los 28,7 millones del Barça, una diferencia que sitúa a los azulgranas en clara desventaja tanto en la Euroliga como en la Liga Endesa.

Aun así, el técnico de Gavá ha decidido aceptar el reto, renunciando a parte de sus pretensiones económicas. El club considera que su regreso puede servir de punto de inflexión, tanto en lo deportivo como en lo anímico. Pascual, de 53 años, dirigió al Barça entre 2008 y 2016, una etapa en la que conquistó una Euroliga (2010), cuatro Ligas ACB, tres Copas del Rey y cuatro Supercopas. Tras esto, Pascual ha entrenado al Panathinaikos, con el que ganó dos Ligas y una Copa en Grecia, y al Zenit de San Petersburgo, donde logró una Liga, una Copa y dos Supercopas rusas.

Un banquillo bajo presión

La apuesta del club por el regreso de un símbolo contrasta con la renovación que ha emprendido el Real Madrid con Sergio Scariolo al frente. Los blancos, con una plantilla más larga y mejor estructurada, son el gran desafío de Pascual en esta nueva etapa. La estadística es demoledora: diez derrotas consecutivas en los Clásicos han erosionado la confianza del entorno culé y evidenciado el estancamiento de la sección.

El nuevo entrenador llega para cambiar esa dinámica, pero lo hará con un equipo sin margen para reforzarse y con varios contratos importantes —como los de Satoransky, Vesely o Willy Hernangómez— que expiran en junio. Su reto, más allá de los resultados, será reconstruir un vestuario desanimado y devolver competitividad a un club que, de nuevo, busca refugio en su pasado más brillante para enderezar el presente.