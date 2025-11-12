El Real Madrid firmó bajo protesta el acta del partido disputado este martes ante el Valencia Basket en la Euroliga, aunque sin detallar por escrito los motivos de su queja, según confirmaron a EFE fuentes próximas al encuentro. ¿Por qué sucedió esto?

El incidente se produjo al final de la primera parte, cuando el técnico madridista Sergio Scariolo solicitó un tiempo muerto con 4,9 segundos por jugar que, según explicó después, fue concedido por la mesa de anotadores pero no reconocido por los árbitros. Esa decisión le impidió preparar la última jugada del segundo cuarto.

Durante la rueda de prensa posterior, Scariolo explicó su versión de los hechos. "Yo decía que se había cometido un error y los oficiales de mesa lo ratificaban, pero (los árbitros) no han considerado que debían rectificar el error", señaló el entrenador italiano, visiblemente contrariado.

Tras el descanso, y antes del inicio del tercer cuarto, el técnico decidió firmar el acta del partido bajo protesta, colocándose tras la mesa de anotadores. Según las mismas fuentes, el trío arbitral le ofreció la posibilidad de exponer por escrito las razones de su protesta al término del choque, pero el entrenador declinó completar el trámite.

La decisión no afecta al resultado del encuentro, pero sí refleja el malestar del banquillo madridista por un fallo de comunicación que, según su interpretación, alteró el desarrollo del juego.