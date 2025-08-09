El Real Madrid de Sergio Scariolo sigue moviéndose en el mercado y ya tiene un nuevo fichaje, a falta de confirmación oficial. Después de haberse hecho con los servicios de Theo Maledon, David Krämer, Gabriele Procida y Chuma Okeke —además del propio técnico de origen italiano—, el club blanco está a un paso de cerrar la incorporación de Izan Almansa, una de las mayores promesas del baloncesto español.

El ala-pívot murciano, de 2,08 metros y 20 años, habría firmado con el Madrid por cuatro años y llega procedente de los Delaware Blue Coats de la G League, la liga de desarrollo de la NBA. Almansa había probado este verano por los Sixers, pero no había encontrado hueco en el equipo de Filadelfia.

Izan Almansa ha sido el gran referente de su generación con las selecciones inferiores. Fue doble medallista mundial, plata sub'17 en 2022 y oro sub'19 en 2023, siendo el MVP de ambos torneos. Además fue oro en el Europeo sub'18 de 2022 donde también fue elegido MVP. Incluso ya ha llegado a debutar con la selección española absoluta en las Ventanas FIBA de los pasados meses de noviembre y febrero, pero en la Federación Española de Baloncesto (FEB) —donde Scariolo todavía continúa como seleccionador antes de incorporarse al Madrid la próxima temporada— se ha decidido apostar por su evolución a nivel personal antes que formar parte del equipo nacional en la preparación del Eurobasket.

Con apenas 20 años, Almansa tiene una gran capacidad reboteadora y versatilidad en la pintura. El Madrid se refuerza así con un gran jugador interior cuando se esperaba la incorporación de un exterior.