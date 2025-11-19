Cambio histórico en Madrid: la decisión de marketing del Real Madrid que afecta al Metro de la capital

Debido a una decisión de marketing, el Santiago Bernabéu, como se conocía al estadio del Real Madrid hasta hace pocos días, pasará a ser simplemente Bernabéu. Así lo ha decidido el conjunto blanco y eso afectará, no solo a la denominación del club, sino también a la red de Metro de Madrid.

Como bien es conocido desde hace más de un año, la estación de Metro de Madrid que conecta con el estadio llamada Santiago Bernabéu, está siendo remodelada para mejorar la entrada y salida de aficionados antes y después de los partidos. Además el resto de madrileños se verán beneficiados si usan dicha línea 10 del Metro. Eso sí, como pasa con el estadio habrá cambio de nombre. También se llamará Bernabéu y elimina el Santiago.

"Las obras, que arrancaron en febrero de 2024 con una inversión de 66 millones de euros, finalizarán en el primer semestre de 2027, coincidiendo con el 125º aniversario de la fundación del Real Madrid y el 80 cumpleaños del mítico estadio del conjunto blanco", comentó el viceconsejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, José María García.

El propio Viceconsejero confirmó el nuevo nombre en su comparecencia: "Su inauguración irá acompañada de una nueva denominación, ya que en próximas fechas será conocida únicamente como Bernabéu".

El cambio de cartelería ya se está preparando al igual que lo hace el Real Madrid con todo aquello relacionado con el estadio.