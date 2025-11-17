La NFL lo confirma tras el éxito en el Bernabéu: "Volveremos, a Madrid o a España"

El Santiago Bernabéu acogió el partido de la NFL entre los Miami Dolphins y los Washington Commanders que terminó con la victoria de los primeros en la prórroga (16-13). Después de haber pasado por varios países extranjeros, era la primera vez que la Liga de Fútbol Americano desembarcaba en España, aunque parece que no será la última.

En la previa del partido, Roger Goodell, el comisionado de la liga, habló sobre la posibilidad de que el país español sea el escenario de otros enfrentamientos correspondientes a la NFL: "Volveremos. Estamos muy emocionados. Esto ha sido una gran oportunidad para nosotros. Siempre esperamos a que termine el partido, pero queremos volver. A Madrid o a España", aseguró.

Además, Roger Goodell afirmó sobre la alianza entre España y la liga estadounidense: "Creemos que es un gran mercado. Como saben, tenemos historia aquí, así que es algo importante para nosotros". Por lo que, de cara al próximo año 2026 es más que probable que la NFL aterrice de nuevo y se convierta en una rutina anual.



Otras sedes

Durante los días anteriores, los Washington Commanders estuvieron entrenando en las instalaciones del Atlético de Madrid. Según informan desde VozPopuli, la NFL estaría explorando el cambio de sede del Bernabéu al Metropolitano para sus próximos partidos. Tanto las infraestructuras, instalaciones, accesos y amplios aledaños despertaron el interés de cara a futuros encuentros.

Rafael de los Santos, director general de la NFL en España, también puso sobre la mesa la opción del Spotify Camp Nou de ser el escenario de algún encuentro en los próximos años: "En un futuro, la voluntad que tenemos es la de estar en España y habrá oportunidad. Nosotros hablamos con todo el mundo y yo estaría encantado de recibir una llamada del Barça", explicó en los micrófonos de RAC en sintonía con las palabras del comisionado.