El Barcelona golea al Athletic en su regreso al Camp Nou y duerme líder (4-0)

El Barcelona celebró este sábado la reapertura del Spotify Camp Nou tras 909 días de exilio en Montjuïc con una victoria en LaLiga EA Sports frente al Athletic Club, gracias a la contundencia que los goles de Robert Lewandowski y Fermín López, y un doblete de Ferran Torres, se reflejaron en el marcador (4-0).

Fiel a su estilo, el Athletic salió a buscar al Barça, con las filas juntas y la defensa en la línea divisoria, una estrategia valiente que los azulgranas, agresivos y afilados en el pase desde el inicio, descifraron para plantarse ante Unai Simón en dos ocasiones.

A la tercera, tras un robo de Eric en la frontal del área rival, Lewandowski estrenó el marcador con un zurdazo ajustado a la cepa del primer poste que sorprendió al arquero visitante (1-0, min.5). El Athletic se estiró, amenazó en un chut desviado de Nico Williams y ajustó la presión.

EL PRIMER GOL DEL NUEVO CAMP NOU TENÍA QUE LLEVAR SU FIRMA ✍🏻 Robert Lewandowski y un tanto que es historia del FC Barcelona#LALIGAenDAZN ⚽️ pic.twitter.com/mLxgLb9MZ2 — DAZN España (@DAZN_ES) November 22, 2025

El Barça perdió fluidez, pero volvió a crecer gracias al dominio en los duelos, faceta donde los rojiblancos suelen imponerse. Eric y Fermín se adueñaron de la zona ancha, los de Flick se asentaron en campo rival y casi llegó el 2-0. Ferran respondió con un pase picado al desmarque de Fermín, repelido en su remate por la rápida salida de Unai Simón, y Dani Olmo no acertó a dirigir el rechace en el arco.

Con más ventaja al descanso

Tras este fogonazo llegó un tanto anulado de Ferran por un claro fuera de juego, y paulatinamente el Athletic ganó solidez en la presión, recuperó balones en la medular y por poco no empató a la carrera en dos intentos de Unai Gómez y un tercero de Nico Williams.

Justo en ese momento, con los de Valverde volcados en busca del gol, llegó el 2-0 en un contraataque servido por Lamine Yamal, que encontró con el exterior de la bota izquierda la carrera de Ferran, algo afortunado en la definición, que Unai Simón rozó sin éxito (2-0, min.45+3).

ESE PASE DE LAMINE YAMAL ES PURO ORO 🪄 La asistencia a Ferran Torres es una LOCURA#LALIGAenDAZN ⚽️ pic.twitter.com/CnX4ocNxwU — DAZN España (@DAZN_ES) November 22, 2025

Vuelta de vestuarios

Reforzado por el resultado, el Barça entró mejor al segundo acto y Fermín López, solo ante la portería tras otro robo de Eric frente al área, marcó el 3-0 (min.48). Y la estocada definitiva llegó al filo de la hora de juego, con una dura entrada de Sancet sobre Fermín que el colegiado, a instancias del VAR, sancionó con tarjeta roja.

Todo parecía sentenciado. Valverde refrescó al equipo. También se sucedieron cambios en el Barcelona. Raphinha rozó la escuadra en su primera intervención y Lamine, que se topó con Unai Simón poco después, sirvió la sentencia con un pase largo que Ferran Torres no desaprovechó en el mano a mano (4-0, min.90).

¡RAPHINHA ESTÁ DE VUELTA! 👏🏻👏🏻👏🏻 La tremenda ovación del Camp Nou en la vuelta del brasileño#LALIGAenDAZN ⚽️ pic.twitter.com/OsZVCJWvbt — DAZN España (@DAZN_ES) November 22, 2025

Con este resultado, coronado con un espectáculo de música y fuegos artificiales tras el pitido final, el Barça sumó tres puntos que le sitúan líder del campeonato por la diferencia general de goles a la espera de que el Real Madrid juegue este domingo contra el Elche.

Ficha técnica:

Barcelona: Joan Garcia; Koundé, Cubarsí, Gerard Martín, Balde (Araujo, min.46); Fermín (Casadó, min.64), Eric (Marc Bernal, min.74), Dani Olmo (Raphinha, min.81); Lamine Yamal, Lewandowski (Dro, min.64) y Ferran.

Athletic Club: Unai Simón; Gorosabel, Vivian, Laporte, Yuri; De Galarreta (Rego, min.55), Jaureguizar (Vesga, min.68); Berenguer (Adama, min.68); Sancet, Nico Williams (Robert Navarro, min.55); Unai Gómez (Guruceta, min.55).

Goles: 1-0, min.5: Lewandowski. 2-0, min.45+3: Ferran Torres. 3-0, min.48: Fermín López. 4-0, min.90: Ferran Torres.

Árbitro: José María Sánchez (Comité murciano). Amonestó a De Galarreta (min.43), Gorosabel (min.73), y expulsó con roja directa a Sancet (min.54).

Incidencias: partido de la jornada 13 de LaLiga EA Sports disputado en el Spotify Camp Nou ante 45.157 espectadores. Antes del partido se guardó un minuto de silencio con motivo del 25N, Día internacional de la eliminación de la violencia contra las mujeres.