Lamine Yamal explica por qué eligió a España y no a Marruecos

Lamine Yamal se ha convertido en un futbolista importante tanto para el FC Barcelona como para España. A sus 18 años, el culé es reconocido mundialmente, lo que le ha llevado a realizar una entrevista para el programa 60 Minutes de CBS NEWS, cadena norteamericana. Entre los distintos temas que ha tratado respecto a su carrera y futuro, se encuentra su elección por la selección española.

"La verdad que fue algo raro", comenzó explicando el culé para posteriormente reconocer que "estaba en mi cabeza que podía jugar con Marruecos". Además, recordó que Marruecos había llegado a las semifinales del Mundial justo antes de que él tomase la decisión de una u otra selección. Sin embargo, "en el momento de la verdad nunca tuve la duda".

Un motivo importante para elegir a España también fue la posibilidad de jugar tanto una Eurocopa como un Mundial: "Siempre he querido jugar una Eurocopa y aquí en Europa. Creo que el fútbol europeo se ve más y está más cerca de lo internacional. Al final jugando en el Barça estás más cerca de poder ganar una Eurocopa, gracias a Dios ya lo he hecho, y jugar un Mundial con posibilidades de ganarlo", reconoció.

El joven de Esplugues de Llobregat manifestó su cariño y respeto a Marruecos: "Siempre tendré cariño a Marruecos, es mi país también. No habría sido nada raro ni malo jugar con ellos. Al final sí que tenía ese hándicap de que España jugaba la Eurocopa, me he criado en España y también siento que es mi país".

Su importancia y proyección

Lamine Yamal declaró que está contento por el entusiasmo que genera, pero no busca protagonismo ni convertirse en icono, eso depende de cómo la perciba la gente: "Estoy muy feliz de la ilusión que genero a los españoles y a los culés. Mucha gente viene a verme, pero no se me mete en la cabeza que quiero ser la cara de España, es algo que se dará si la gente quiere ilusionarse conmigo".

Y, en esta línea y ante las comparaciones con Leo Messi, mostró su respeto: "Para mí es el mejor de la historia. Los dos sabemos que ni yo quiero ser Messi y Messi sabe que yo no quiero ser él, yo quiero seguir mi camino. No tengo intención de jugar como él, ni de llevar el 10 que llevaba Messi, ni nada de eso".