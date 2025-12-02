La Copa África dinamita el calendario: las estrellas que perderá LaLiga en pleno mes de diciembre

La Copa Africana de Naciones 2025, que se disputará en Marruecos entre el 21 de diciembre de 2025 y el 18 de enero de 2026, se presenta como uno de los grandes desafíos para los clubes españoles esta temporada. El motivo es que el torneo, en el que participarán 24 selecciones repartidas en seis grupos, coincide de lleno con varias jornadas de LaLiga y con los dieciseisavos de final de la Copa del Rey, lo que obligará a numerosos equipos a reorganizar sus planes en plena lucha clasificatoria.

Pero, ¿cuándo se quedarán sin los jugadores los equipos españoles? La normativa FIFA establece que los futbolistas deben ser liberados 14 días antes del inicio de la competición, aunque la CAF y las asociaciones europeas negocian aún una flexibilización del plazo. Esta falta de acuerdo genera incertidumbre entre los clubes, que podrían perder a sus jugadores incluso desde la jornada 16, prevista entre el 12 y el 15 de diciembre. Con el partido inaugural marcado para el 21 de diciembre, las plantillas deberán adaptarse a un periodo que se prolongará durante casi un mes.

Betis y Villarreal, los grandes damnificados de LaLiga

En cuanto a volumen y relevancia de bajas, Betis y Villarreal son los equipos más afectados. El cuadro verdiblanco perderá a dos piezas esenciales: Abde Ezzalzouli y Sofyan Amrabat, habituales con Marruecos, selección anfitriona y candidata seria al título. De hecho, si el equipo llega lejos, ambos podrían perderse hasta cinco partidos ligueros, incluido el Rayo–Betis del 15 de diciembre.

Pero no solo eso, sino que Manuel Pellegrini también deberá afrontar la salida de Bakambu, convocable con la República Democrática del Congo, aunque su peso en el equipo es menor. En una situación similar se encuentra el Villarreal ya que Marcelino perderá a Pape Gueye (Senegal) y a Nicolas Pépé (Costa de Marfil), dos jugadores importantes en su rotación, además de a Akhomach, que apunta a ir con Marruecos pese a tener menos participación tras una larga lesión.

En posiciones similares pero no tan afectados se encuentran el Sevilla, el Rayo Vallecano, Osasuna y Levante. En el caso del conjunto sevillano perderá a Ejuke y Adams, ambos convocados por Nigeria, en un momento clave: el extremo venía de ser titular y el delantero se estaba afianzando como referencia ofensiva. Por su parte, el Rayo Vallecano no contará con Pathé Ciss (Senegal) ni con Nteka, convocable por Angola, mientras afronta además un partido de Conference League el 18 de diciembre.

Pero, como decimos, no son los únicos; en el caso del conjunto navarro deberán lamentar la ausencia de Boyomo, uno de sus pilares defensivos, también llamado por Camerún. Pero la peor parte la sufre el Levante: Etta Eyong, máximo goleador y asistente, ha sido confirmado por Camerún y estará fuera en plena lucha por la permanencia. Su baja afecta especialmente al nuevo entrenador, que perderá a su jugador más decisivo justo cuando pretende implantar sus ideas.

Más clubes pendientes de convocatorias

El Real Madrid también podría verse afectado si Brahim Díaz —internacional con Marruecos— entra en la lista. Si finalmente es convocado por la selección marroquí, Xabi Alonso perdería un habitual en sus rotaciones. Por su parte, el Getafe quedará sin Abqar, mientras que el Espanyol perderá a Pickel (R.D. Congo). Además, la Real Sociedad aguarda la decisión de Nigeria sobre Umar Sadiq.

La Segunda División tampoco queda al margen y sus equipos también se ven perjudicados por este torneo... El Granada podría perder a Luca Zidane (Argelia) y Hongla (Camerún); el Andorra a Owono (Guinea Ecuatorial); el Racing a Maguette (Senegal) y el Almería a Soko (Camerún), además de una posible convocatoria de Lopy.

La coincidencia de un torneo oficial con el tramo más intenso del calendario europeo genera un impacto inevitable. Entrenadores obligados a improvisar, plantillas desequilibradas durante semanas y jugadores que regresarán sin descanso tras casi un mes de competición. De forma directa, la AFCON 2025 pondrá a prueba la profundidad de los equipos y la capacidad de adaptación de LaLiga.