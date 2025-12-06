Guardiola, ni un día sin ser antiespañol: ¿Quién quiere que gane el Mundial?

Como es habitual pese a que fue jugador de la selección española, Pep Guardiola no va con su país en el próximo Mundial. Va con Inglaterra. No es sorprendente esto de Pep ya que siempre que puede elige otra alternativa que no sea española para este tipo de cuestiones.

"Me gustaría que estuviese ahí. Y no es por quedar bien, pero llevo muchos años en este país. Y me gustaría que con Thomas Tuchel dieran ese último paso y lo lograran", comentó el técnico español cuando le preguntaron por el Mundial.

Eso sí, Guardiola no se mojó demasiado en cuanto a favoritos: "Los mismos de todos. Todos coincidiríamos en los candidatos. Quizá haya alguna sorpresa, pero todos coincidiríamos en los 4 o 5 favoritos, todos lo sabemos".

No se sabe qué pensará un jugador como Rodrigo, internacional español, de los gustos de Guardiola, pero el centrocampista ex del Atlético querrá estar en el Mundial con España y por supuesto ganarlo como ya hizo con la Eurocopa donde fue pieza clave. Guardiola habló de su estado físico.

"Está mejorando. Si te parece bien mi respuesta, está mejorando. No sé cuánto tiempo estará de baja, pero está en una etapa en la que en unos años estará listo...", sentenció Pep.