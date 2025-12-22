Giro en el 'caso Negreira': Rosell reconoce ante la jueza que el exvicepresidente arbitral trabajaba en el estadio

El 'caso Negreira' ha dado un vuelco significativo tras la comparecencia de Sandro Rosell ante la jueza instructora Alejandra Gil. En una declaración que contrasta frontalmente con la versión ofrecida recientemente por el actual presidente, Joan Laporta, el exmandatario blaugrana (2010-2014) ha reconocido que la relación con el entonces vicepresidente de los árbitros no solo existía, sino que formaba parte de la dinámica ordinaria de la entidad desde hace más de dos décadas.

Recordemos que hace apenas diez días, Joan Laporta, junto a los exentrenadores Luis Enrique y Ernesto Valverde, negaron ante la magistrada tener constancia de pagos o una relación directa con José María Enríquez Negreira. Sin embargo, Rosell ha admitido este lunes que conoció a Negreira en 2003, año en el que Laporta iniciaba su primer mandato y en el que el propio Rosell formaba parte de la directiva.

Un testimonio en conflicto con Laporta

El vídeo íntegro de la declaración lo ha dado a conocer Ramón Álvarez de Mon en su canal de YouTube y en él se pueden encontrar declaraciones de Rosell en las que sitúan al exvicepresidente del CTA dentro de una estructura profesional que la junta entrante simplemente asumió como propia: "Alguien me presentó al señor Negreira como la persona que hacía el asesoramiento arbitral del club".

Durante su relato, Rosell detalló que, entre 2003 y 2005, vio a Negreira en diversas ocasiones por las instalaciones del estadio realizando sus funciones. No obstante, matizó la naturaleza de este trabajo: "Creo que muchas veces no venía porque, si haces un asesoramiento arbitral, lo mejor es hacerlo por la tele para ver las repeticiones y ser más preciso".

Con estas palabras, el expresidente enmarca la figura de Negreira en un ámbito puramente técnico y funcional, justificando su presencia esporádica en el Camp Nou durante los días de partido como parte de su labor de consultoría para el club.

"Conocí Negreira en 2003. Alguien me lo presentó como la persona que históricamente hacia los informes" "Quizás compartí la mesa con Negreira en una de esas comidas organizadas por la RFEF"

La herencia de los "100 contratos"

Rosell también quiso delimitar responsabilidades cronológicas. Recordemos que, tras dimitir en 2005, aseguró no haber vuelto a tener contacto con el exárbitro hasta su regreso a la presidencia en 2010. En ese momento, según su versión, la continuidad de los pagos respondió a una inercia administrativa.

"Cuando ganamos las elecciones, heredamos este contrato y unos 100 contratos más", señaló Rosell, reforzando la tesis de que el vínculo con Negreira era una herencia de mandatos anteriores y no una decisión estratégica de su equipo directivo. Esta declaración aporta una pieza clave para la instrucción, pues sitúa el inicio y la normalización de estos servicios en una etapa que otros implicados habían intentado desligar de su conocimiento personal.