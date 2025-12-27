Arsenal, City y Liverpool no fallan en la jornada del Boxing Day

Atascado en el City Ground, la aparición de Rayan Cherki rescató al Manchester City, que ganó 1-2 al Nottingham Forest para conseguir tres puntos clave en su pelea mano a mano con el Arsenal por el liderato en la Premier League.

Cherki firmó un gol decisivo en el minuto 83 y abrió la muralla del Forest con una asistencia fantástica a Tijani Reijnders. Lo hizo todo bien y demostró que es un jugador diferente por el que Pep Guardiola, hace unas semanas, pidió confianza cuando se cuestionaba su presencia en el conjunto 'citizen'.

Su actuación alargó la racha de cinco victorias del Manchester City en la Premier League, la mejor de toda la temporada. Y lo hizo en un escenario complicado, frente a un equipo rocoso con la firma de su entrenador, Sean Dyche.

El técnico del Nottingham Forest acostumbra a producir guerreros a los que exprime para generar buenos resultados con muy poco. Consiguió resultados excepcionales en el Everton (dos salvaciones, una de ellas con seis puntos menos por incumplir el 'Fair Play Financiero') y en su actual club pelea, de momento con cierto éxito, por no perder la categoría.

Guardiola no empleó ninguna fórmula especial para contrarrestar el incómodo estilo de sus rivales. Alineó exactamente a los mismos jugadores que ganaron la pasada jornada al West Ham (3-0) y hasta el inicio de la segunda parte no consiguieron romper al Nottingham Forest. Le costó todo un mundo.

De hecho, a lo largo del primer acto, las estadísticas del choque dejaron un dato esclarecedor para saber por dónde iban los derroteros del duelo: ni el Nottingham Forest ni el Manchester City dispararon a portería.

Las ocasiones más claras fueron un centro de Callum Hudson-Odoi que no remataron por centímetros Igor Jesus y Morgan Gibbs-White y un disparo de Erling Haaland que interceptó Nikola Milenkovic con el cuerpo.

Eso fue todo en 45 minutos soporíferos. El City necesitaba pisar el acelerador y encontrar huecos en el muro del Nottingham Forest. Y lo consiguió muy pronto, a los dos minutos de la reanudación, cuando Cherki rompió líneas con un estupendo pase hacia Tijani Reijnders, que apareció desde atrás para batir a John Victor en un mano a mano.

Cherki igualó en la tabla de máximos asistentes a Bruno Fernandes, líder en solitario hasta este sábado. Reijnders marcó un buen gol y se reivindicó en una temporada en la que no acaba de lucir sus mejores cualidades. Y Guardiola señaló a uno de sus asistentes, al que después abrazó. Seguro que algo planearon en el descanso.

La felicidad del City era visible. El tanto fue un alivio para sus jugadores, que rozaron otra celebración con un disparo al palo de Cherki que precedió a un tremendo jarro de agua fría que anuló la euforia 'citizen'.

Exactamente seis minutos del tanto de Reijnders, el Nottingham Forest empató con el otro arma de la que disfrutan los equipos de Dyche: el contragolpe. Lo inició Morgan Gibbs-White y lo culminó Omari Hutchinson para mandar al Manchester City a la casilla de salida cuando quedaba más de media hora para el final.

Además, los hombres de Guardiola tuvieron que sufrir el crecimiento de Elliot Anderson, que comenzó a ganar peso en el centro del campo para repartir juego y pases quirúrgicos con una clase y una precisión incuestionable.

Fruto de un cambio de juego espectacular de Anderson, el Forest gozó de una ocasión que pudo desnivelar el marcador. Fue para Neco Williams, que desde fuera del área obligó a Gianluigi Donnarumma a emplearse a fondo. El rechace no lo aprovechó Nicola Savona, que mandó la pelota a las nubes.

Respondió Phil Foden, con un regate en una baldosa dentro del área y un remate que repelió con una pierna John Victor. El portero del Forest respondió a ese primer aviso del City, pero no pudo con el segundo.

Y, si Cherki abrió la lata con un pase excepcional a Reijnders, a siete minutos del final marcó el gol que dio los tres puntos a su equipo. Lo consiguió en un córner que lanzó al segundo palo Foden, que prolongó Josko Gvardiol de cabeza hacia atrás y que remató a bote pronto el francés con un derechazo inapelable.

El partidazo de Cherki bastó al City, que sufrió de lo lindo para sacar tres puntos en un estadio muy incómodo. Cuando el City Ground parecía que iba a terminar con la racha de los 'citizens', apareció uno de los mejores jugadores de la Premier League para permitir a sus compañeros disfrutar de su sexta victoria seguida y de un liderato provisional a la espera del resultado del Arsenal.