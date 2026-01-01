Pinchazos de Manchester City y Liverpool para empezar el año

El Manchester City no ha podido pasar del empate sin goles ante el Sunderland este jueves en el Día de Año Nuevo, en partido correspondiente a la decimonovena jornada de la Premier League, para quedarse a cuatro puntos del líder Arsenal, mientras que el Liverpool también ha pinchado frente al Leeds en Anfield (0-0).

Los de Pep Guardiola aflojaron su presión sobre la cabeza de la liga inglesa tras la sufrida visita al Stadium of Light, donde el City tuvo ocasiones pero también pudo perder. El recién ascendido Sunderland, séptimo, vendió cara su piel una vez más con un despliegue defensivo que resistió a Erling Haaland y compañía.

Las intervenciones del portero Robin Roefs fueron también decisivas para un Sunderland que se libró del 0-1 de Bernardo Silva por un ajustado fuera de juego a los siete minutos. Gianluigi Donnarumma también se lució ante Brian Brobbey y poco a poco empezó a pasarlo mal el City. El intercambio de ocasiones lo retomó Savinho para los visitantes en la reanudación, teniendo dos oportunidades muy claras.

El brasileño se lesionó y dejó su sitio a un Jérémy Doku que multiplicó el peligro celeste. A los locales se les acumuló la tarea en defensa con Josko Gvardiol rozando el gol en un par de ocasiones, pero resistió el Sunderland, invicto en casa, para hacer un favor al Arsenal, más líder para empezar el año 2026, en la lucha por el título.

Mientras, el Año Nuevo ha traído el mismo Liverpool que no convence con su juego, poco fútbol y pocas ocasiones. Hugo Ekitike perdonó una muy clara en el primer tiempo. Los de Arne Slot dominaron la posesión pero se tuvieron que conformar con el punto ante un Leeds en buen momento, que aleja otro poco la zona de descenso. Para el equipo red supone la séptima jornada seguida sumando, un cierto consuelo después de su crisis de derrotas, y mantiene el Top 4, pero con 33 puntos está ahora a 12 del liderato.

Además, el Fulham ha evitado la escapada del Crystal Palace en la tabla con un golazo (1-1) de Tom Cairney, alargando el bache de los de Selhurst Park, con ambos equipos en mitad de tabla. Con los mismos 27 puntos, el también londinense Brentford ha sacado un empate sin goles a su vecino Tottenham, que es duodécimo con 26 unidades.