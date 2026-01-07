La hazaña de Gonzalo, un hat-trick en el que solo confiaban 68 de 100.000 aficionados

El hat-trick con el que Gonzalo García, delantero del Real Madrid, ajustició al Real Betis el pasado domingo (5-1) fue un hecho insólito, altamente improbable. Casi nadie confiaba en él. No es un pálpito, es una realidad. Con las Estadísticas en la mano, solo el 0,068% de los aficionados lo predijo. Y acabaron más que felices con su insólita apuesta de fe en el ariete madrileño. Beneficios de confiar en imposibles. Dándole la vuelta a la perspectiva, el 99,93% de estos mismos aficionados no creía que el ariete pudiera hacer tres tantos contra los andaluces. Pero lo consiguió para convertirse en un nuevo creador de gestas.

Estos datos son la principal conclusión que se extrae de un análisis que ha elaborado Betfair basándose en la actividad de sus usuarios antes de que se disputara el choque en el Bernabéu, que acabó con goleada del equipo de Xabi Alonso sobre el de Manuel Pellegrini. El análisis se basa en las previsiones registradas antes del encuentro. En términos estadísticos, la muestra analizada ofrecería en España un margen de error cercano al 1%, lo que refuerza que la actuación de Gonzalo estuvo, estadísticamente, muy lejos de cualquier previsión razonable.

Si ese apoyo fuera extrapolable, por ejemplo, a la capacidad del Bernabéu (83.186 espectadores) lo situaría en apenas 57 aficionados de los que caben en el feudo merengue. Extrapolado a Madrid capital serían solo 2.385 personas y, a aficionados al fútbol en España, apenas 17.000 hinchas. Un número bajísimo.

Tan probable como sufrir un terremoto en Madrid

El dato es interesante porque ese escaso 0,068% es una confianza incluso menor que la que le otorgaba la propia Betfair. Resulta que, antes de que el duelo comenzara, sabiéndose ya que Kylian Mbappé sería baja segura por problemas físicos, el site de la compañía hizo sus cálculos. Y establecía que Gonzalo tenía apenas un 4% de probabilidades implícitas de hacer un hat-trick. Pocas… pero más de las que le otorgaron finalmente los propios aficionados.

Ese 4% colocaba el hat-trick en el mismo ámbito de probabilidad que, por ejemplo, tener un hermano gemelo (en Europa entre el 3% y el 4% de los nacimientos son de esta condición), ser daltónico (en España, los hombres que sufren esta enfermedad en Europa se sitúa en el entorno de esta cifra) o sufrir un terremoto en Madrid capital (la probabilidad sísmica de un evento fuerte en la capital en un periodo de 50 años se sitúa entre el 2 y el 4%).

Ocurre que, en este tipo de cálculos, los especialistas estadísticos que se ocupan de crear estos resultados (los llamados ‘traders’) siempre elevan algo más las opciones de que un jugador vea puerta si ese futbolista es delantero. Ése fue el factor corrector que elevó ‘oficialmente’ la probabilidad de Gonzalo.

Pero seguramente sin ese elemento, quizá el cálculo no había diferido mucho del 0,068% de probabilidades que le otorgaban los propios usuarios. Primero, porque estaba por ver que iniciara. Pese a la lesión de Mbappé, Gonzalo solo había jugado 170 minutos en toda la Liga. Era su segunda titularidad en la temporada. No parecía descabellado pensar que quizá no jugara de inicio.

Solo un aficionado confió en el gol de Asencio

Además, aun incluso con la titularidad asegurada, marcar un hat-trick es un asunto muy complicado. La pasada temporada, en Primera División, sólo se lograron 12 tripletes, lo que representa apenas el 3,62% (36 dianas) de los 992 goles que se marcaron en toda la temporada. No es fácil conseguir uno, y menos siendo canterano del Real Madrid. Raúl, en 2009 ante el Valladolid, fue el último jugador de las inferiores merengue que lo logró hasta éste de Gonzalo.

Claro que, si complicado parecía que Gonzalo marcara un hat-trick, más complicado era que lo consiguiera tanto Raúl Asencio como Fran García. En el caso del primero, sólo hubo un usuario de Betfair que planteó esta posibilidad. Con Fran García no hubo suerte: ningún aficionado creía que podría ver puerta. El lateral izquierdo hizo el último gol del triunfo merengue contra el Betis. El Real Madrid, una vez más, volvió a demostrar que hay partidos que no entienden de previsiones.