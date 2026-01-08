Simeone, a Vinícius: "Florentino te va a echar"

Diego Pablo Simeone también fue protagonista desde el banquillo del derbi de la Supercopa de España que el Atlético de Madrid y el Real Madrid disputaron este jueves en el Estadio Rey Abdullah de Yeda (1-2). El Cholo se cebó durante el partido con Vinícius Júnior, al que no dudó en provocar a lo largo del encuentro.

En la primera parte, Vini jugaba por la zona del banco de suplentes de Atlético de Madrid. En una jugada aislada, el brasileño quedó al lado de Simeone y el entrenador argentino no dudó en buscar la reacción del delantero del Real Madrid: "Acuérdate de lo que te digo, Florentino te va a echar del club...".

Simeone, Vinicius y un Real Madrid que tumba al Atleti y se medirá al Barça en la gran final. 📹 Todas las imágenes del derbi madrileño de #superSupercopa están en #DeportePlus. 📺 Desde ya, con Juanma Castaño y el mejor equipo en Movistar Plus+ (dial 7). pic.twitter.com/TJLMBHK6vh — Fútbol en Movistar Plus+ (@MovistarFutbol) January 8, 2026

La frase explotó en redes sociales porque Simeone claramente buscó echar más leña al fuego, recordando que la renovación del contrato del brasileño está ahora mismo en punto muerto.

Pero no quedó ahí la cosa porque en el segundo tiempo fue peor todavía. En el minuto 79, Xabi Alonso decidió sacar del campo a Vinícius para meter a Arda Güler. El brasileño salió del campo en medio de una sonora pitada —algunos interpretan que los silbidos fueron para el jugador, otros que fueron para el técnico tolosarra por el cambio—, pero Simeone no dejó pasar la ocasión. El Cholo le gritó al brasileño: "Escucha los pitos".

En medio se metió Fede Valverde, a quien el Cholo recriminó que Vini "siempre está jodiendo". En este caso, Vinicius reaccionó y tuvo que ser controlado por sus compañeros porque iba directo a pelearse con Simeone. Xabi Alonso también se indignó con el argentino porque consideró que era una provocación muy grande. "No me ha gustado lo que ha hecho el Cholo con Vinícius. No todo vale", explicó el técnico merengue en las cámaras de Movistar Plus.

💥 "No me ha gustado lo que ha hecho el Cholo con Vinicius. No todo vale". 🗣️ Xabi Alonso y el pique 𝐒𝐢𝐦𝐞𝐨𝐧𝐞-𝐕𝐢𝐧𝐢𝐜𝐢𝐮𝐬.#DeportePlus #superSupercopa pic.twitter.com/tQ4GgsR2XU — Fútbol en Movistar Plus+ (@MovistarFutbol) January 8, 2026

Quien se abstuvo de realizar comentario alguno ante estos pique fue el propio Simeone, limitándose a señalar: "No tengo nada que decir".

Lo cierto es que Vinicius volvió a jugar un partido discreto, su situación no mejora y las palabras de Simeone, es lo que muchos piensan en el entorno del futbolista: que Florentino Pérez lo quiere fuera del Real Madrid.