El Atlético defiende a Simeone y acusa: "Empezó Vinícius"

No han pasado ni 24 horas del derbi y el Atlético de Madrid ya ha salido a defender a su técnico, Diego Pablo Simeone, por el pique que tuvo con Vinícius cuando el brasileño fue cambiado. El Atlético defiende a Simeone con las siguientes palabras: "Empezó Vinícius".

"Tranquilo, que ahora te pitan penalti". Eso es lo que dice el banquillo rojiblanco de Vinícius antes de producirse el momento del cambio y el 'vacile' de Simeone. Los rojiblancos pedían penalti en una acción en el área de Courtois y Vinícius se habría acercado entre risas para decirles que sí, que les iban a pitar penalti a ellos.

Ese momento no lo captaron las cámaras, sí lo que le dijo Simeone. "Acordate, Florentino te va a echar", le decía Diego a Vinícius durante el cambio. Xabi Alonso además le recriminó eso al Cholo en la rueda de prensa posterior al partido.

"No me ha gustado el momento porque he visto que Simeone le ha dicho algo y esas cosas traspasan el respeto. No me gusta que se dirijan así a mis jugadores. No todo vale. Lo que yo haya hablado con Vinícius se queda entre nosotros. Lo que le ha dicho no es ejemplo de buen deportista. Lo que pasa dentro del campo tiene un límite", dijo el donostiarra.

Por su parte el Cholo no quiso entrar en más polémicas: "Lo que pasa dentro del campo, desde que éramos chiquitos, se queda ahí".