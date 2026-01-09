Igual que en el 5-2 pero con un Atlético sin Julián Álvarez

Antes de comenzar con el análisis del partido hay algo que veo que no cambia tampoco en 2026 y es que hay cuatro o cinco sartenes que le siguen dando lecciones al cazo. Hoy pasa con Simeone por su duelo con Vinícius, donde varios eruditos y premiados con el Nobel de la Paz en su día a día, dan lecciones de respeto, valores y deportividad.

Os voy a contar una confidencia a vosotros los lectores, porque os quiero mucho. Lo bueno y malo de estar dentro del medio deportivo es que conoces y sabes cosas de la gente que vive dentro de él en este país. En todas las teles, radios y periódicos, no solo en el tuyo. Eso hace que te estalle la cabeza cuando ves en la lejanía a fulanito hablar en su medio de "ser un ganador o perdedor en la vida" cuando nadie firmaría tener la suya. Eso hace que te estalle la cabeza cuando ves a menganito hablar en su radio de comunicarse con respeto cuando los has visto insultar, machacar e incluso llegar a las manos con jugadores, entrenadores o compañeros de profesión por los campos de España. Y eso hace que te estalle la cabeza cuando auténticos expertos en bullying lanzan una paloma blanca de la paz al cielo cuando a ellos lo que más les va es disparar a los pájaros. En fin, menudo 2026 nos espera.

Respecto al partido, la noticia para mí es que el Atlético le perdonó la vida al Real Madrid. Después de un 5-2 humillante en el Metropolitano, el equipo de Simeone se enfrentaba a un Real Madrid aún peor que el de ese día. Ni siquiera estaba Mbappé. Ojo a los datos. Entre el 5-2 y el 1-2 de ayer, el Atlético ha generado 35 tiros y 9 ocasiones claras con 7 paradas de Courtois. El Real Madrid, por su parte, firmó 14 tiros, 5 ocasiones y 3 paradas de Oblak. Conclusión: son 21 tiros más del Atlético, 4 ocasiones más y 4 paradas menos. Lo dicho, superioridad manifiesta en ambos partidos que hace que hoy tenga la sensación de que el Atleti le perdonó la vida al Real Madrid.

La única diferencia entre ayer y el 5-2 es que Julián Álvarez marcó la diferencia ese día y en la Supercopa no. Infinitamente superior el Atlético ante un Real Madrid que si el Barcelona está fino lo puede destrozar. Un Madrid así no te puede ganar con una falta inexistente previa al gol, una barrera mal colocada y una contra en la que Le Normand parecía debutar en el fútbol profesional. Y encima, repito, se inventan la falta del 0-1 y aún seguimos sin ver la repetición de una posible mano de Rudiger que podría ser penalti.

Para mí, el Atlético sigue demostrando que le falta muchísima personalidad en momentos determinantes. No se lo cree. Le ha ganado un Madrid penoso y lo siento, pero no se puede tener a tu mejor jugador sin decidir ni un solo partido en 2 meses y medio. Un buen Julián y te firmas otra goleada de manual.

Lo del argentino roza ya la activación de todas las alarmas en el Metropolitano. Eso y que su agente no vuelva a abrir la boca hablando del Barcelona jamás, porque dudo de que soporten allí que Julián se tire dos meses con los siguientes datos. Julián Álvarez lleva 4 goles en los últimos 18 partidos. 1 gol en los últimos 9 partidos. No marca en competición española fuera de casa desde la jornada 1, que tuvo lugar en agosto. Fue líder ante el Rayo y en el 5-2, pero en el resto nada de nada en días vitales ante Arsenal, Barcelona o ayer. Eso sin contar que no ve portería contra la clase media baja de la Liga. Hay que recuperarle, pero eso sí, no consentirle.

En fin... el Atlético no me da buenas sensaciones. No remata nunca las cosas buenas que hace y fomenta las malas con un Simeone que necesita agitar la coctelera con más fuerza. El Cholo no puede estar satisfecho. No puede ni debe. Pero llevo años con este discurso y nada cambia. Al Madrid no le rematan, pero a mí y a muchos aficionados rojiblancos nos matan cada dos por tres.