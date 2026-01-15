'Preparados': el plan de choque de LaLiga para evitar el naufragio emocional tras colgar las botas

La carrera del futbolista profesional está marcada por una intensidad poco común. Desde edades muy tempranas, el deporte estructura su vida, define su identidad y condiciona su entorno personal y profesional. Sin embargo, cuando llega el momento de colgar las botas, el jugador se enfrenta a uno de los mayores retos de su trayectoria: adaptarse a una vida completamente distinta. Hay que tener claro que la retirada no siempre es una elección personal y, en muchos casos, llega sin una preparación previa suficiente, lo que convierte este proceso en una transición emocional compleja.

¿Por qué se retira un futbolista? El retiro puede producirse por múltiples causas: edad, lesiones, pérdida de motivación o decisiones deportivas ajenas al jugador... Normalmente, los jugadores no tienen una preparación previa, por lo que deben afrontar la incertidumbre, el impacto emocional y la sensación de no ser valorados fuera de los terrenos de juego.

La "muerte simbólica" del futbolista

Todos los retiros, independientemente de sus circunstancias, suponen una "muerte simbólica". El jugador debe dejar atrás una parte de su vida que no podrá recuperar y aprender a construir una nueva identidad fuera del terreno de juego. Esta transición implica afrontar la pérdida de la adrenalina de la competición, del vestuario como espacio de pertenencia y de una identidad profesional muy definida.

Por todo ello, la preparación mental y la formación durante la carrera deportiva resultan fundamentales para normalizar este proceso. En ocasiones, tras una primera etapa de distanciamiento del fútbol, muchos exjugadores sienten la necesidad de volver a estar conectados con proyectos y con la vida laboral, canalizando la inquietud que surge tras el cambio de etapa.

¿Cuándo se retira un futbolista y qué sucede entonces? Por lo general, los futbolistas se retiran antes de los 40 años, con una vida entera por delante. En ese contexto, los valores adquiridos durante la carrera deportiva se convierten en herramientas de gran utilidad. La gestión del estrés, el liderazgo, la disciplina o la experiencia internacional son habilidades altamente valoradas en el mercado laboral y forman parte del capital humano del exfutbolista.

‘PREPARADOS’, un acompañamiento psicológico clave

Con el objetivo de atender esta realidad, LaLiga y Fundación Blanca crearon hace un año la iniciativa ‘PREPARADOS’, un programa de acompañamiento psicológico dirigido a futbolistas en activo y en proceso de retirada. El proyecto pone el foco en la salud mental y en la planificación emocional del final de la carrera deportiva, un aspecto tradicionalmente poco tratado en el fútbol profesional.

Hay que tener claro que para Javier Tebas, presidente de LaLiga, es fundamental que los futbolistas sean conscientes de que su carrera es finita y cuenten con la mejor preparación psicológica posible. Por su parte, Lola Fernández Ochoa, presidenta de Fundación Blanca, subraya la importancia de cuidar al deportista también fuera del terreno de juego, ante la alta exigencia del deporte profesional. El programa se desarrolla mediante talleres presenciales impartidos por psicólogos y con la participación de exfutbolistas como Carlos Marchena y Zuhaitz Gurrutxaga.